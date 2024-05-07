看電影，我喜歡獨自一人，尤其能夠引發思考，最好前後左右位置皆空空如也，這種格局，至為理想。

不過，今次有點例外，剛剛看完一套也能引發思考的電影《從今以後》，小弟提議，若你已經幾十歲，上有高堂，也有不少兄弟姊妹的話，最理想全家入場，看完，可能為你大家庭的現在及將來，解決一個最重要的問題——如何防止家庭因遺產事宜變大分裂，更甚可能反目成仇。

家有長者的，宜全家入場欣賞《從今以後》，然後再冷靜理性討論以後的安排。

傳統中國人，對談論生死總有點忌諱，尤其不少長輩，更抗拒面對離世的問題，故此，十之七八不會趁清醒時做好三寶：（一）遺囑，（二）授權書，（三）預設醫療指示。就算晚輩明知這樣很不妥，也不敢提意見，因一提出，長輩多會有個反應：「你係咪想我死？係咪成日吼住我啲財產？」

不少長者對論生死有忌諱，故在生時沒做好身後事的安排，做成下代分裂悲劇。



就此，長者在沒有立遺囑下，若忽然失智或老人癡呆，又或因病離世，留下的問題將非常複雜， 甚至令下代因爭產而關係大撕裂。

《從今以後》技巧地點出任何原本溫馨的關係，也會因沒做好身後安排而破裂。



《從今以後》的導演楊曜愷，早年本業為律師，見證大量個案，因為當事人沒有於在世時做好法律文件，最終帶來災難性後果。

《從今以後》並不煽情也沒有以大哭大鬧帶出問題癥結。一對終生相親相愛的同性愛侶，以為只要相愛，就不用做繁文縟節的文件，總之，大家天長地久就可以了。同居幾十年，物業一直由李琳琳擁有，但在毫無預警下，她突在睡夢中離世，生前並沒有與愛侶區嘉雯立下任何文件，又或將單位轉聯名。結果，一場悲劇立時開始發生。

片中兩位女同志相戀共住幾十年，互訂終身，正因欠了一點點法律手續，造成悲劇。



首先，在法律面前，歐嘉雯不是「妻子」，故此，先而在喪禮中，只可企在第三排回禮；然後，李琳琳剩下的一切，歐嘉雯皆無法繼承，正因沒有法定的身份。

更弊是住了幾十年的單位，也在李琳琳的親人明示暗示下，著歐嘉雯必須搬離，令她非常無助，事實也沒有任何法律依據可以留下。

《從今以後》點出一個極重要的問題——無論怎樣相親相愛，都應做足法律程序，賦予雙方身份與名份，一切必須有根有據。

高院不停審各個大小家族的爭產案，見之令人欷歔。

各位，若能夠，一家人齊齊入場可也，尤其盡量游說長者同看。看後，或許可以令佢哋開竅，領略若在清醒時不做好部署，那麼，原本的一家人極可能變大分裂，更悲的，當然是似高等法院天天上演的爭產大決鬥。

一旦如此，家人就會由親人變仇人。