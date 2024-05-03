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03/05/2024

【FOCUS】蘋果有錢任性，本土苦戰勝負難料

#蘋果 #美股 #回購 #本土品牌
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　　有錢就是任性。年初以來股價表現包尾「七巨頭（Magnificent 7）」的蘋果，周四（2日）宣布美股史上最大回購計劃，1100億美元規模相當於波音公司市值，刺激盤後股價急漲6%。不過，貢獻逾半營收的iPhone業務在中國市場苦戰本土品牌，雙方過招勝負難料，同樣遭遇狹路相逢的還有星巴克、麥當勞。

 

iPhone市佔率下跌

 

　　頭頂「股神」愛股光環的蘋果放榜，截至3月30日的最新一季營收錄908億美元，按年跌4.3%；iPhone 、ipad、穿戴式設備全錄負增長，其中iPhone銷售按年縮水10%至459.6億美元，為2020年第三季大流行供應鏈中斷以來最大跌幅。

 

【FOCUS】蘋果有錢任性，本土苦戰勝負難料

iPhone首季銷售按年縮水10%，為2020年第三季大流行供應鏈中斷以來最大跌幅。

 
　　首席執行長庫克（Tim Cook）在績後電話會議上稱，儘管當季大中華區銷售額降8%，但iPhone在中國的銷售實際出現加速。此與市場機構數據似乎有出入，Canalys早前發布報告顯示，iPhone首季出貨量1000萬台，按年跌25%，落後華為的1170萬台。

 

　　無論實際銷量如何，iPhone在中國市場市佔率下跌已是不爭事實，折射蘋果品牌在高端市場的吸引力下降。去年9月，華為搶先iPhone15前發布Mate 60系列，掀起「5G突圍」熱議。與之相反，過往引領潮流的蘋果近年一直被詬病新意乏陳。

 

星記、麥記逢對手

 

　　不過，蘋果的護城河或在於持續攀升的毛利率（最新為46.6%），以及龐大的現金儲備（最新為1284億美元）。繼過去十年累計回購6580億美元後，其最新宣布的1100億美元回購計劃，再刷新紀錄，難怪有市場戲言稱，蘋果是一家以生產手機為副業的避險基金。

 

【FOCUS】蘋果有錢任性，本土苦戰勝負難料

塔斯汀主打「中國漢堡」，在華門店數已超麥當勞。

 
　　將於下周發布全新iPad、秋季發布「重磅升級」iPhone16的蘋果，在中國市場跟一眾本土品牌的激烈廝殺勢不會停止。面臨同樣境遇的還有去年銷售額遭瑞幸咖啡爬頭的星巴克，該公司周二剛剛因應中美市場客流放緩而下調年度銷售預期。此外，雄心勃勃將中國門店到2028年增至一萬家的麥當勞，亦遭遇中國本土連鎖漢堡店「塔斯汀」的追擊，主打平價和中式口味，現時門店擴張至逾7千家，超過麥當勞的5903家（截至去年底）。

 

　　除了舶來品牌和本土品牌之間的此消彼長，行業大佬和小弟之間的競爭格局亦耐人尋味。以民航業為例，國航（-10億元）、南航（-42億元）、東航（-81億元）去年全錄巨虧的背景下，誰是最大贏家？答案是大賺22億元的民營廉航春秋航空。

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