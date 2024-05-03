03/05/2024
AEON優惠 | 均一價任選兩件貨品！$500買氣炸鍋 + 電腦椅！$300買伸縮掛衣架、收納儲物凳！$100入手枕頭 + Haagen-Dazs家庭裝！$30囤貨家品、急凍食品！即睇大量優惠貨品
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
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Text: Kennis Wong
AEON又有減價貨品喇！今次推廣「均一價」活動，價錢由$30至$500任揀兩件貨品，雖然價錢劃一，但貨品種類則卻到眼花暸亂！除了日常用品，如洗髮水、廁紙、零食等外，還有氣炸鍋、易潔鍋等家電用品！一起看看有甚麼必買筍貨！
AEON優惠 ︳ 1. $30任揀兩件：甜品、急凍食品、廚房用品齊晒！
「$30任選兩件」一欄中，貨品的選擇較多，無論甜品，如巴斯克芝士蛋糕、朱古力法式芝士凍批，又或者急凍食物，如CJ韓式傳統煎餃（原價$28.9／1件）等，甚至Home Coordy的廚房用具，如紐約製食物保鮮盒（原價$19.9／1件）、密封冷凍袋（原價$19.9／1件）等都有！大家可按自己需要選購最抵最實用的用品！
（圖片來源：AEON）
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