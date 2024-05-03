5月好去處｜周末玩樂、睇展覽推介！長洲太平清醮必睇飄色+搶包山/ Affordable Art Fair回歸！幾時上演維港無人機表演？

5 月唔憂無節目！藝術三月剛過去，今個月又有藝博會 Affordable Art Fair 及法國五月藝術節的連串展覽、表演及工作坊。數到大家最期待，一定是長洲太平清醮，由早上開始看舞麒麟表演、飄色巡遊，晚上再觀賞刺激搶包山比賽，感受一年一度的傳統節慶氣氛！即睇盛事之都的 5 月好去處。

5月好去處｜首場無人機表演！公開最佳觀賞位

日期︰2024年5月11日

政府早在年初公布新一份財政預算案時預告，為推動旅遊業、打造香港品牌，將推出多個盛事活動及主題式年會，當中包括每月舉辦煙火和無人機表演。繼五一煙火表演之後，首場無人機表演也落實於 5 月 11 日在灣仔海濱場地對出維港上空上演，由 8pm 開始無人機就如點點星光般，交織出不同創意圖案，全長 10 分鐘。

旅發局建議，灣仔海濱場地如水上運動及康樂主題區、HarbourChill海濱休閒站，配合音響系統，可說是觀賞無人機表演的最佳位置。

（圖片來源︰旅發局）

無人機表演

日期︰2024 年 5 月 11 日（下午 8:00）

詳情︰www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/harbour-nightscape-spectacle.html

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