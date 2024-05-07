巴黎奧運掀霹靂舞熱潮！從自學、參加大型比賽到參加《全民造星V》，望搣甩B-Boy負面形象「帶入屋」！港隊代表B-Boy C Plus施嘉鑫：霹靂舞令我學懂自我表達！

霹靂舞（Breaking）帶給你的印象是甚麼？夜蒲？夜青？街童？或許小時候看到人們在街頭跳舞都有一種負面的既定印象，但其實霹靂舞是讓很多舞者找到自己、學懂自我表達的途徑。2024年巴黎奧運，霹靂舞正式成為其中一項賽事，全城矚目、期待這種舞蹈踏上奧運舞台之際，有一名香港出身的霹靂舞運動員，想透過霹靂舞說故事。

告訴你學霹靂舞的不是壞孩子，希望大家從他身上了解到這個富有藝術感的體育運動，想話你知霹靂舞對他而言是甚麼，為霹靂舞除去這些既有Hashtags！

從在學校開「舞林大會」到正式學霹靂舞

「我叫C Plus施嘉鑫，是香港霹靂舞代表隊成員」，C Plus鏗鏘有力、挺直胸膛，堅定地自我介紹，想不到原來未接觸霹靂舞之前，是一個默不作聲的男生。C Plus自言從小寡言，不太會表達自己，直到14歲時，沉迷觀看當時最流行的台灣綜藝節目《棒棒堂》、《黑澀會》因而認識霹靂舞。「當時看影片，看到節目內有人跳這種舞，發現原來可以用一隻手支撐身體，然後用頭部轉圈」，雖然事隔十多年，C Plus憶述時仍然十分雀躍。

對霹靂舞著迷的他，於是每日回校和同學準時展開「舞林大會」，以為有甚麼高手在民間，但原來他們全部都不懂得跳霹靂舞，只是默默地上YouTube找台灣教學影片再自學。一群人集體跳舞，引起老師的關注，隨即制止，但當時他們對霹靂舞的熱情沒那麼容易熄滅，老師沒法子下直接請來導師讓他們正式學跳舞。

「所有事都由零開始，發現大家有興趣看，之後一起比賽、表演，最巔峰時，跳舞成為生活必需，一個月內一星期跳足7天，後期朋友聚會都不應約，一心只想著跳舞，經常跳到很晚才回家，弄得滿身傷患，家人擔心我是不是打架，朋友都不理解，漸漸社交圈子都改變」。C Plus說。

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