  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
財識兼收
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

06/05/2024

並非人人適合投資

#理財智慧 #財識兼收 #投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　先看看一位網友在匯君4周年Live中的留言：

 

　　「多謝匯君拳拳到肉，真的很有收穫，反覆聽了幾次。聽到匯君講到一位網友擁有400幾萬元淨現金資產，在通脹風險以及未來不確定性之下根本不算甚麼，再回看自己的處境，實在不敢樂觀，不如繼續穩打穩紮工作儲錢。」

 

　　每當有人問到投資時，匯君很喜歡帶出一個重點，就是並非人人都投資了得，甚至乎說得絕一點，不少人都未必適合投資。面對充滿風險的未來，先看看自己在投資路上花了多少工夫，再細心思考到底投資是否適合自己。

 

　　John Bogle的著作《The Little Book of Common Sense Investing》談到美國投資基金多年來的成績，統計了355隻基金在1970年至2005年的表現，與標普500指數作比較，撇開跑輸大市、關門大吉、與大行差不多同步、靠運氣成分（例如靠較早期買入回報超高的股票拉高整體回報）的基金，只剩下3隻基金能持續做出跑贏大市的好成績。355隻基金經過35年的長跑，真正的勝利者就只有3隻，成功率為0.8%。

 

　　統計結果證明了跑贏大市的難度，不要忘記以上所討論的並不是一些隨機數字，這研究是針對美國這個資本主義市場的環境以及由專家操控的基金，可見單是跑贏大市亦極之困難。金融界中的專業人士，本身讀的書與投資相關，每天花數小時在市場中浮沉，結果亦得出如此成績，我們又該怎去衡量自己呢？

 

即使是金融界中的專業人士，也只有少數能跑贏大市。(iStock)

 

　　另一邊廂，做個打工仔，有份穩定工作，即使是最低工資的工作，至少薪金會追到通脹（因為若薪金不能追上通脹，該工作就無人做了）。在工作崗位上發揮，比起單靠投資回報，生活穩陣得多，這個道理不難明，但鮮有財經節目主持人會和你說這些。

 

　　財經KOL多會教所有人投資，不少人以為只要聽聽財經channel、只要想學投資，很容易便能有好的投資回報，生活無憂。然而，投資十分個人化，甚至乎某些人本質上並不適合投資，例如不理解投資的人、沒有下苦功的人、不能輸錢的人等，篇幅所限，有機會再詳述。有趣的是，這幾類人佔了大多數，代表大多數人其實都不適合投資。但回顧一下，坊間眾多討論財經的平台，我從來未有聽過財經KOL會叫大家別投資。

 

　　不少KOL想分享、想人進步，叫人跳出comfort zone、出來創業、學投資等。我不反對這個出發點，只不過現實歸現實，不少人留在comfort zone內發展確實是最適合的，這點值得大家深思。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

我要回應

更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財智慧 #財識兼收 #投資

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk