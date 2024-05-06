先看看一位網友在匯君4周年Live中的留言：

「多謝匯君拳拳到肉，真的很有收穫，反覆聽了幾次。聽到匯君講到一位網友擁有400幾萬元淨現金資產，在通脹風險以及未來不確定性之下根本不算甚麼，再回看自己的處境，實在不敢樂觀，不如繼續穩打穩紮工作儲錢。」

每當有人問到投資時，匯君很喜歡帶出一個重點，就是並非人人都投資了得，甚至乎說得絕一點，不少人都未必適合投資。面對充滿風險的未來，先看看自己在投資路上花了多少工夫，再細心思考到底投資是否適合自己。

John Bogle的著作《The Little Book of Common Sense Investing》談到美國投資基金多年來的成績，統計了355隻基金在1970年至2005年的表現，與標普500指數作比較，撇開跑輸大市、關門大吉、與大行差不多同步、靠運氣成分（例如靠較早期買入回報超高的股票拉高整體回報）的基金，只剩下3隻基金能持續做出跑贏大市的好成績。355隻基金經過35年的長跑，真正的勝利者就只有3隻，成功率為0.8%。

統計結果證明了跑贏大市的難度，不要忘記以上所討論的並不是一些隨機數字，這研究是針對美國這個資本主義市場的環境以及由專家操控的基金，可見單是跑贏大市亦極之困難。金融界中的專業人士，本身讀的書與投資相關，每天花數小時在市場中浮沉，結果亦得出如此成績，我們又該怎去衡量自己呢？

即使是金融界中的專業人士，也只有少數能跑贏大市。(iStock)

另一邊廂，做個打工仔，有份穩定工作，即使是最低工資的工作，至少薪金會追到通脹（因為若薪金不能追上通脹，該工作就無人做了）。在工作崗位上發揮，比起單靠投資回報，生活穩陣得多，這個道理不難明，但鮮有財經節目主持人會和你說這些。

財經KOL多會教所有人投資，不少人以為只要聽聽財經channel、只要想學投資，很容易便能有好的投資回報，生活無憂。然而，投資十分個人化，甚至乎某些人本質上並不適合投資，例如不理解投資的人、沒有下苦功的人、不能輸錢的人等，篇幅所限，有機會再詳述。有趣的是，這幾類人佔了大多數，代表大多數人其實都不適合投資。但回顧一下，坊間眾多討論財經的平台，我從來未有聽過財經KOL會叫大家別投資。

不少KOL想分享、想人進步，叫人跳出comfort zone、出來創業、學投資等。我不反對這個出發點，只不過現實歸現實，不少人留在comfort zone內發展確實是最適合的，這點值得大家深思。