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06/05/2024

2024年中國自動駕駛L3元年

#中國汽車工業 #財金大勢 #自動駕駛 #特斯拉 #L3電動車 #百度 #馬斯克
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　　為此文，感嘆良多，不是感慨，而是感嘆，是感慨帶悲涼，但感嘆則帶期盼。「感」是傷三十年前中國汽車工業之不振，「嘆」是讚三十年來中國汽車工業之發展，使2024年成中國以至世界的自動駕駛(Driving Automation)L3元年，入此直路，中國自動駕駛汽車將一騎絕塵。

 

　　先傷感。三十年前中國汽車工業。

 

　　工業要發展，不離運輸，運輸得要有車。1985年，中國汽車工業如何？

 

　　以1985年為界是當年筆者從事國內展覽業，公司（雅式展覽服務公司）當年在上海主辦了中國第一屆的汽車工業展覽會，這個展覽會後來「國有化」了，上周的中國汽車工業展覽會，是其延續。

 

　　中國於50年代引入蘇聯汽車生產線，當時蘇聯只賣條二手生產線與我們，第一汽車廠造了不少卡車，但其內燃機與波箱一直是漏油、漏氣、漏水，直到1984年《中國汽車工業報》才頭版頭條報道中國造出第一台不漏油、不漏氣、不漏水的內燃機與波箱。

 

　　1985年的中國國家級紅旗牌轎車，因為模具變形，每塊壓模出品均要用人手打回至可裝嵌之形，被當年國內汽車界自嘲為工藝品，而出口至非洲的「黃河」、「長江」牌卡車，內燃機是用法國雷諾的，因為中國的內燃機不可靠。至於汽車車頭廂，如有碰撞，竟可能開不了門。如此汽車工藝，能不傷感。

 

　　國家知恥，便大力支持辦汽車工業展覽會，引進外國汽車製造業技術。1985年的展覽會有17個外國大使和領事出席開幕式，由時任計委的朱鎔基主禮。翌年1986年，辦北京汽車工業展覽會，之後隔年在上海和北京輪流辦，以引進汽車工藝。

 

　　再嘆，1985年，全球最頂點（最多新車展出）汽車工業展覽會是在德國的杜爾多夫及東京。今時全球最頂尖的汽車工業展覽會是在北京。

 

　　經多年打拼，中國汽車工業以電動車作彎道超車。

 

　　首部電動車是產於1834年，早於福特的內燃車，在1980年，美國亦生產了2000架電動車，但被通用收購了，電動車被壓為廢鐵，技術資料鎖入保險箱，因為電動車與燃油車有競爭。

 

　　1934年的第一部電動車未能普及，是因為電池和充電技術不成。當中國生產電動車後，筆者謂，電動車未來發展看1. 電池，2. 自動駕駛，3. 競爭。

 

　　電池技術，今時基本解決了，跟著就是要過自動駕駛關。無自動駕駛功能的電動車，一如遊樂場的碰碰車，上街都冇用。自動駕駛有六個等級，由L0至L5（見表）。L3之下是仍要司機，L3之上就可以不用司機，即是閣下駕L3以上的電動車時，可以闔埋眼去瞓，又或可以看戲，或辦公。這才是電動車最能服務人類之表現。凡是自動駕駛功能不合格者（即是絕對安全的無人駕駛）將被淘汰，不是百裏挑一，是千廠留五。為何要留五，有機會再談。

 

 

　　前周的北京汽車展，關注點不是有甚麼新車，再論售價、性能及每車盈利，已是落後，真正的「新車」是特斯拉(Tesla)執行長馬斯克見李強。他們兩人齊手打造2024年中國自動駕駛L3元年。

 

　　李強是引進馬斯克在上海落戶，條件優厚至極，亦由此帶動中國電動汽車業的飛躍發展。今次李強敲定了特斯拉可以進行L3電動車的生產，這將會在2024年至2025年見出眾多系列的L3電動車出現。

 

　　要容許L3電動車在街上行走，要改動城市交通規則，公安意外處理守則（因為無司機呀！你告誰不小心駕駛？），汽車保險（叫架無人車賠？），銀行貸款等等，等等。而中國在過去一、兩年已擬就有關條文，法則，部分城市已通過了相關法規，只待實施。

 

　　不少人以為李強是徇私，撐特斯拉，因為中國是人治嘛！唉！你撐吖，中國一、兩年前已著手草擬相關法規，當時李強仍未任總理，今時李強見馬斯克，通知可行L3，也只是執行國家委派任務，不是執行私人任務，不明此點，只會使自己與中國社會發展脫勾而矣！

 

　　馬斯克見李強後，特斯拉用戶App顯示，中國版的自動駕駛系統(Full Self-Driving，FSD)服務已由「稍後推出」改為「即將推出」，而Tesla股價亦於美股大跌之日，反升15%，市值一夜大漲821億美元。投資者無買特斯拉是否走寶，非也，來者可追，但追，不一定是追Tesla，而是追百度(09888) 。

 

　　要自動駕駛，必要有精準地圖，Tesla將使用百度的高級輔助駕駛地圖（高輔地圖）。

 

　　馬斯克原先是訪印度，但中國L3呼喚，使馬斯克捨印度，而去北京。特斯拉L3選用百度。市場有馬斯克捨印度而就百度之語。你就不就百度呢？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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