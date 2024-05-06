高海寧頸有腫塊入院檢查自爆曾鬼剃頭！孖鄺潔楹拍劇高一個頭成最萌身高差

高海寧（高Ling）早前因頸部有硬塊而急急就醫，受訪時更自爆有鬼剃頭！雖然身體響起警號，但高Ling依然馬不停蹄開工，日前她在銅鑼灣時代廣場拍劇，被大批內地旅客圍觀。同場更有一位TVB「哈比女神」，高Ling站在對方身邊即變巨人！

高Ling去年憑《新聞女王》在內地爆紅，近期演出真人騷《無限超越班》第二季，令她人氣更上一層樓，大受內地觀眾歡迎。不過，爆紅背後，高Ling經常中港兩邊走，疑因工作太忙及壓力大，令身體出現問題，她發現頸部及頭部有不明腫塊，嚇得她急急請假入院檢查。她接受娛樂新聞台訪問時透露：「我拍完《無限超越班》通宵之後第二日，坐飛機返嚟，跟住我就按條頸，咦，乜有粒咁大嘅嘢，硬硬哋㗎喎，嗰陣真係比依家凸好多，跟住就好驚啦。摸落去頭皮呢個位，呢兩忽係兩大嚿硬塊，跟住痛喎！成個頭皮㷫㗎，跟住我就（心諗）死啦，咩事呢？」

高Ling立即入院檢查，幸好沒有大礙，但仍需觀察：「我之前試過鬼剃頭兩次，最近又有咁嘅跡象，我知道係壓力…check到出嚟touchwood唔係嚴重嘅可能性，已經好好多，但醫生都話要mon住，依家（硬塊）都仲喺度，可能需要多啲時間。」雖然醫生建議高Ling要休息，但她仍要趕拍無線新劇《武林》。日前，不少內地旅客野生捕獲高Ling在銅鑼灣街頭拍劇，同場還有「哈比女神」鄺潔楹（Judy）。二人拍攝邊行邊傾的場口，突然Judy衝上前欲捉住某人，高Ling見狀拉住她不果。

不少網民讚高Ling真人又高又瘦，皮膚白滑，狀態大勇。身高172cm的她與Judy站在一起，足足高出一個頭，形成最萌身高差；二人當街拍拉扯戲，似足大人與細路女爭執，雖然Judy官方身高為155cm，但部分網民似乎不相信：「她還穿了增高鞋！」、「那個矮的鞋子穿了那麼高，還是差那麼遠到底多矮」、「真的好小一隻，她大概150可能都不到」、「（高Ling）拍出了巨人感」、「我以為是跟小孩子對戲」等。