港台節目《開心日報》完成近22年歷史任務！多位歷代主持現身！連何守信都返港作最後道別

港台節目《開心日報》由2002年開始至今，差不多接近22年，為配合香港電台的大革新，前日節目正式完結其歷史任務，多位歷代的主持人都有現身，最為驚喜的是已退休在加拿大生活的何守信都特別返港，在節目中再次開金口，正式跟跟隨多年的聽眾粉絲們道別。

最後一日節目特輯中，除了杜雯惠、黃桂林、標爺（譚永標）、司政、凱祺（余凱祺）、洋蔥（楊曜聰）、莎莎（范莎莎）及謙仔（梁柏謙）外，何守信由加拿大特別返港再開咪，不少聽眾都非常開心又感動。何守信由2011年起主持，直至2018年正式退休，並飛往加拿大多倫多生活。有趣的是節目一開咪，何守信就問大家：「點解咁嘅？我幾年前都唔係咁開始嘅？第一句...唔記得...但多數都係早晨大家咁！」提到節目最後一集，何守信都大感可惜，他見到四位年輕DJ代表，更搞笑問大家：「有冇遣散費？」

何守信自爆其實幾年來都頻頻返港，只是一向低調，今次只是林建明在Facebook公開合照，大家才知道他返港的消息，他說：「我百分之九十九親屬都喺香港，探吓班弟妹外甥子姪，妹妹對我好好，加上堂弟而家喺中山、珠海生活，我都上去探佢哋。」獲讚保養得宜，何守信表示自己沒有特別的養生之道，但愛做亦愛睇運動，「一把年紀好多運動唔做得，話晒曾經籃球打到甲組，不過已經冇掂40年，因為太劇烈好易受傷。唔好有個概念以為自己仲得，但其實唔得，人到呢個年紀要經常運動唔使太劇烈，堅持每日步行已經好好，唔係跑步，唔需要，唔使定死一萬步，步行唔需要定行幾多，鍾意行快啲又得，到微微出汗就收，每日堅持已經好好。（游水有嗎？）都有，但多倫多游水冇以前香港咁方便，以前一個星期游兩三次，而家打Golf或者間中打羽毛球，不過個波遠離我遠少少都唔追，要忍，之前忍唔住都摔一跤，所以輕微郁下係好事。」何守信表示自己戒不到夜瞓的習慣，因在《歡樂今宵》年代開始已經習慣了。何守信寄語一眾年輕DJ們要熱愛工作，他更表示自己知道做主持的時候，特別向劉家傑、許冠文及胡章釗三位學習，不斷看他們的主持風格，再找到自己的風格。

同樣是《開心日報》主持的陳淑蘭較早一日「道別」，她在社交平台留言說：「成為《開心日報》主持人，原來不經不覺從2013年4月20日到2024年5月3日止，已經做了11年了。天下無不散之筵席，感恩我的人生中能有幸做到一個這麽好的電台節目，亦因為這節目我身邊多了像朋友一樣的聽衆，送給我很多快樂的回憶！多謝你妳李⋯請再繼續支持我的《她他它》。」

《開心日報》22年來都有不同年代的主持人，最為人熟悉的有車淑梅、李力持、陳百祥、梅小惠、盧覓雪、梁榮忠等等，其中 林超榮2007年起非定期主持，2023年11月8日主持最後一集後因病退出，12月12日不幸病逝。