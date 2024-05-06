香港正被拋棄？企業、內地富豪有錢人都溜到新加坡去！香港究竟錯在哪裏？

曾以香港作為亞洲總部的美國傳媒《華爾街日報》宣佈，對亞洲業務進行調整，總部將從香港轉移到新加坡，同時大幅縮減香港駐站的記者及編輯人數，被解僱人數佔目前香港駐站規模逾半。

WSJ總編輯Emma Tucker在內部通函中表示，「一如我們報道的許多公司一樣」，WSJ會將亞洲運作重心由香港轉移至新加坡，又提到部分員工將被迫離開，大部分來自香港。

美國可怕之處在哪兒？不是世界上最強大的軍隊；不是航母；不是矽谷最先進的科技，更不是Wall Street，它可怕的東西不是這些。美國可怕之處在於美國的精英體制。

美國的用人制度，它的機制，能夠確保決策者是一批精英。美國的世界觀是：猶太教基督教世界需要打一場全球性的「生存戰爭」。

最近幾年的悲劇，大到國家，小到一個單位，多數的情況是，有思想的人不決策，決策的人沒有思想。有腦子就沒位，有位子就沒腦。美國正好相反，他的金字塔尖體制，正好把一批精英弄上去了。因此，第一，美國不犯錯誤，第二，美國少犯錯誤，第三，犯了錯誤它能很快改正錯誤。

時光輪轉，歷史彷彿開了一個玩笑。4年時間，足以改變一座城市，也足以改變人們對一座城市的態度。

非典已遠，新冠又至。經歷新冠的香港，經濟又被重重絆了一跤。

2023年10月25日，香港特區行政長官發表施政報告，稱香港將採取措施加大力度搶企業、搶人才、留人才。於是，港府時隔9年重啓投資移民，想要重現往日的輝煌戰果，吸引有錢人和資本來港，刺激經濟增長。

效果怎麼樣？

香港投資推廣署的數據是，從3月1日開始正式接受投資移民申請到4月9日，已收到1,600宗詢問。那有多少人申請？

50多份。

統計數據，擠乾水份才能更準確反映真實情況。一個月50多人，而港府的目標是每年有4,000人加入該計劃，帶來約1,200億港元的資本流入，平均下來，每個月要有300多人獲批才能達標。

香港既缺人才，又缺錢財。

一直以來，新加坡都被拿來和香港作比較。一個不可否認的事實是，這兩年新加坡從香港截胡了大量的內地有錢人。

香港繼續犯錯誤，這是第一，第二，經常犯錯誤。第三，犯了錯誤很難改正。有措施，冇境界，有細節沒有全域。

過去幾年，內地富豪移民新加坡，在當地一擲千金購買豪宅的消息不絕於耳，從海底撈張勇夫婦，到阿里巴巴馬雲的妻子張瑛，醫療器械巨頭邁瑞醫療的創始人李西廷等等。新加坡排名前十的富豪中，中國新移民能佔到半壁江山。

這些還只是大家耳熟能詳的，至於其他知名度沒那麼高的富豪還有多少，無人知曉。

4月25日，據新加坡《商業時報》報道，中國鋼鐵行業首富，不鏽鋼和鎳產品巨頭青山控股集團主席項光達的女兒項陽陽，以8,400萬新元買入新加坡第10區民東園的一座優質洋房。項陽陽與母親何秀琴是新加坡公民並定居本地。

對有錢人的爭搶，香港面臨的競爭還遠不止新加坡。雖然現在歐美等國的移民政策總體上不斷收緊甚至關停，但手持3,000萬港元想要投資移民，還是有不少渠道的。

比如說美國投資移民，最低門檻才80萬美元，也就600多萬港元；另外一個移民大國，加拿大的資金門檻還要更低些，差不多四五百萬港元就行。

過去，人在香港，成長於此，不用去想安全的問題，但是，今天是一道一道難以抹滅的傷痕，今天只要人在香港，時不時都要想人身安全風險這個大問題；不快樂的年輕人，不快樂的丈夫，不快樂的媽媽，不快樂的孩子，都是同一幅臉孔，病得不輕。