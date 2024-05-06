公眾假期2025出爐！最新請假攻略懶人包︰農曆新年請2放9日最搶手！10月請3放7日！最筍請1放5日係邊個月？

政府日前公布 2025 年公眾假期，不計星期日共有 17 日「銀行假」，重點是 5 天工作周的打工仔明年將有多次機會自製長假期，最吸引一定是農曆新年，請假 2 日即可連放 9 日；年尾的聖誕節也不錯，請假 3 日也能連放 8 日，絕對是假期去旅行好機會！哪個月份又可以請 1 放 5 呢？即睇 2025 年請假攻略詳情。

【2025年公眾假期】

● 元旦︰1月1日 （星期三）

● 農曆年初一︰1月29日（星期三）

● 農曆年初二 ︰1月30日 （星期四）

● 農曆年初三 ︰1月31日 （星期五）

● 清明節 ︰4月4日 （星期五）

● 耶穌受難節 ︰4月18日 （星期五）

● 耶穌受難節翌日 ︰4月19日 （星期六）

● 復活節星期一 ︰4月21日 （星期一）

● 勞動節 ︰5月1日 （星期四）

● 佛誕 ︰5月5日 （星期一）

● 端午節 ︰5月31日 （星期六）

● 香港特別行政區成立紀念日 ︰7月1日 （星期二）

● 國慶日 ︰10月1日 （星期三）

● 中秋節翌日 ︰10月7日 （星期二）

● 重陽節 ︰10月29日 （星期三）

● 聖誕節 ︰12月25日 （星期四）

● 聖誕節後第一個周日 ︰12月26日 （星期五）

【2025年請假攻略】

明年的公眾假期主要集中在 1 月、4 月、5 月、10 月，而且與星期六、日重疊的日子不多，對 5 天工作周的打工仔而言算是一大福音！預計最搶手是農曆新年、國慶日加中秋節翌日，以及聖誕節，只需請假 2 至 3 日即有多達 9 日連假，相當吸引！

農曆新年︰請2日放9日

明年的農曆年初一至初三為 1 月 29 日至 31 日，大家只要在 27 日及 28 日請假兩日，連同 兩個周末，輕鬆連放九日長假無難度，可說是全年最「化算」的自製長假期機會！

勞動節+佛誕︰請1日放5日

明年的勞動節及佛誕當好落在 5 月 1 日及 5 月 5 日，只要在 5 月 2 日請假一日，連同星期六、日，就可以連放五日了。

香港特別行政區成立紀念日︰請1日放4日

明年的 7 月 1 日則為星期二，若於 6 月 30 日請假一日，連同星期六、日，一樣可以放足 四日。

國慶日+中秋節翌日︰請3放7日

10 月同樣是自製長假期好時機，國慶日及中秋節翌日分別為 10 月 1 日及 7 日，若於 10 月 2、3 及 6 日請假，亦可連放七日。

重陽節 ︰請2放5日

明年的重陽節為 10 月 29 日（星期三），只要在 10 月 30 日至 31 日請假兩日，也可自製五日假期。

聖誕節︰請2放8日

要知道明年的聖誕節假期分別在星期四、五，連同 2016 年的元旦假期，只要在 12 月 29、30 及 31 日請假三日，即可連放 8 日！