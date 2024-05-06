06/05/2024
八達通申請自動增值賺最多$150增值額！手機八達通與一般八達通唔同？樂悠咭都有份！即睇八達通自動增值教學 + 申請日期
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
日日搭車返工放工，八達通動不動就餘額不足又要增值好麻煩！八達通公布申請自動增值即賺最多$150增值額，連樂悠咭都有份！假如還未申請自動增值的話，可以趁這段時間登記，賺盡著數！
八達通宣布即日起至6月30日或之前，只要為手機八達通（包括Citi八達通在iPhone或Apple Watch）申請自動增值服務，並於7月31日或之前完成首次自動增值，即可獲得$150八達通增值額，而一般八達通用戶及使用「樂悠咭」老友記申請自動增值服務，亦可享$100獎賞！還未申請自動增值，一起看看如何登記！
（圖片來源：八達通）
申請八達通自動增值教學
1. 下載最新版本的八達通App點選「更多」
2. 點選「自動增值服務」
3. 點選「立即申請」
4. 點選適合你的金融機構，查閱申請方法，將自動增值額設定為$500或$1,000。有「即時開通」標示的金融機構更可即時開通自動增值服務
提供服務金融機構名單請按此
5. 可按照指示，透過網上銀行服務、致電或下載申請表申請
6. 完成登記後，可於6月30日或之前，完成網上登記優惠
登記推廣優惠請按此
7. 7月31日或之前完成首次自動增值
（圖片來源：八達通）
八達通自動增值優惠
推廣日期：即日起至6月30日
推廣內容：於6月30日或之前申請手機八達通自動增值，可獲$150增值額。八達通卡及樂悠咭用戶可獲$100增值額
完成首次自動增值期限：即日起至7月31日
推廣禮品領取期限：符合推廣要求後的7天後便可領取
推廣優惠詳情請按此
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