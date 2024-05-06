報税2024 | 報税懶人包：一次過睇17項免税額、扣稅限額！一項免稅額提高？最遲幾時要交報税表？夫妻合併評税點計法？一文睇清報稅7大FAQ

大家有沒有收到「綠色炸彈」！對，又來到要報稅的時候！每年到了這個時候，大家都超頭痕，又要填表，又要看看自己要交多少稅！今次帶大家大文睇清7個報稅FAQ，讓大家報稅時更得心應手！

上周稅務局已開始發出240多萬份2023/24課税年度個別人士報稅表，大家收到沒有？今次和大家一齊看看報稅時間表、有甚麼免稅額等報稅FAQ！

報稅攻略2024｜1.即睇報稅時間表！遲報稅要罰幾多？

課稅年度為每年的4月1日至翌年3月31日，稅務局已在5月2日發出一共244萬份2023／24課税年度個別人士報稅表。即是說收到「綠色炸彈」的朋友，記得要在6月3日或之前填妥及交回，如果大家使用網上遞交，限期可以延長一個月，即7月3日或之前填妥。而首次投身社會工作的朋友，可能會較遲收到報稅表。但如果你逾期報稅，違犯有關罪行，可被判處罰款10,000元，並可被加徵相等於少徵稅款3倍的罰款。此外，法庭可命令被定罪的人在指明的時間內提交報稅表。

報稅攻略2024｜2.今年要交稅嗎？如何計算税項？

如果課稅年度內，你的年薪超過基本免稅額，即13.2萬元（月薪1.1萬元），基本上就需要報稅及交税。全年收入若不超過基本免稅額，理論上是毋須交稅的，但有收到報稅表，記得就要依時填妥和交回。

薪俸税額是按你在該課税年度的應課税入息實額以累進税率計算；或以入息淨額以標準税率計算，兩者取較低的税款額徵收。課税年度是指每年的4月1日至翌年的3月31日。

應課税入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免税額總額

入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額

大家可以用税務局製作的簡單税款計算機計算。

報稅攻略2024｜3.有甚麼免稅額或扣除最高限額？

重點來了，今次的2023／24課税年度中，除了可以有基本免稅額，記得要填其他免稅額。因為如果有，但沒有填，就會交多了稅！即睇免稅額種類和額度：

● 基本免稅額：$132,000

● 已婚人士免稅額：$264,000

● 子女免稅額（每名計算）：$130,000

● 供養兄弟姊妹免稅額：$37,500

● 供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（60歲以上或有領傷殘津貼）：$50,000

● 供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（55歲以上，60歲以下）：$25,000

● 單親免稅額：$132,000

● 傷殘受養人免稅額：$75,000

● 傷殘人士免稅額：$75,000

扣除最高限額

● 個人進修開支：最高$100,000

● 長者住宿照顧開支：最高$100,000

● 居所貸款利息：最高$100,000

● 向認可退休計劃支付的強制性供款：最高$18,000

● 合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款：最高$60,000

● 根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費（每名受保人計算）：最高$8,000

● 住宅租金扣除：最高$100,000

● 認可慈善捐款［（入息—可扣除支出—折舊免稅額）x百分率］：35%

子女免稅額方面，由2023/24課稅年度起，增加薪俸稅和個人入息課稅下的子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由120,000元增至130,000元。另外，政府將會於一次性寬減2023/24課税年度百分之百的利得税、薪俸税及個人入息課税，每宗個案以3,000元為上限。

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