九龍城寨之圍城｜盤點不可不知城寨8件事！點變成「三不管」地帶？無牌牙醫成風！到底係九龍寨城定九龍城寨？

由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍等人主演的電影《九龍城寨之圍城》在港上映不足一星期已連日報捷，不只首日開畫以逾 500 萬票房成為 2024 年中西片單日開畫票房冠軍、登上近 8 年香港電影開畫日票房總冠軍；官方昨晚更公布上映 5 日便衝破 2,000 萬票房，憑真摯的城寨兄弟情、神還原 80 年代的九龍城寨，嬴盡口碑。趁住這次城寨熱潮，為大家盤點 8 個你可能不知道的九龍城寨小故事。

九龍城寨 01｜九龍寨城還是九龍城寨？

自英國在 1841 年佔領香港島，清朝政府當時為了加強九龍半島的防衛，隨後選在九龍寨城建設軍事要點，更在1846 年 11 月起花足半年加建一座由堅固石牆、6 座瞭望台及 4 道城門的圍牆，把整個寨城包圍起來，「九龍城寨」也因而得名。當時的寨城是清朝官員的辦公地方，有衙門、士兵營房、火藥倉、軍械庫及一些民居。寨城初建成時人口不過 250 人，直至 1899 年卻增至 500 多人。

（圖片來源︰康文署）

（圖片來源︰康文署）

下一頁︰點成為「三不管」地帶？無牌牙醫成區內名物