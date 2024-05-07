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07/05/2024

巴菲特的幾個W

#財金大勢 #巴菲特 #巴郡 #理財智慧 #投資 #投資心法
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　　巴郡(BRK)上周末（4日）的股東大會繼續成為了巴菲特智慧分享會，巴老回應了30多個問題，涉及科技股、國際市場、能源投資、生成式AI、保險業務、人生價值等議題。但一般投資者最關注的，相信還是他買了和不買甚麼(what)及其原因(why)，以及投資在甚麼地方(where)和怎樣(how)決定買、不買或沽甚麼。

 

　　今年首季業績披露，巴郡期內續減蘋果(AAPL)（圖一）持倉，但它仍是最大的普通股倉。巴菲特為減持蘋果解畫，說減持是因稅項，而不是看淡蘋果前景；除非有重大變化，否則蘋果仍會是巴郡最大的投資。

 

 

　　至於巴郡其餘大部分投資則集中在美國運通(AXP)（圖二）、美銀(BAC)、可口可樂(KO)（圖三）及雪佛龍(CVX)，巴老更指運通和可樂都是「極好的生意」。有興趣投資美股的讀者，收到未？橫撇一筆，中國的14億人市場是不用信用卡，而只用微信、支付寶，運通在中國無市場。

 

 

 

　　值得留意的是，巴郡在第一季度末的儲備增加至1890億元（美元．下同），再創現金持有量的紀錄。巴菲特預期，巴郡將於下月底持有多達2000億元，只因他認為投資目標沒有足夠的吸引力。即是：投資者即使有錢，也不要「身痕」。

 

以核武喻AI

 

　　美股有所謂「科技七雄」，但除蘋果外，巴老似乎對其餘6隻「科技雄」，包括芯片股英偉達(NVDA)（圖四）興趣不大。對於AI，巴老自言不懂得，卻說知道它重要，因AI有極大的發展潛力，只是它的發展令他感到緊張。

 

 

　　巴菲特認為，AI詐騙可能是下一個「增長型產業」，因AI具有巨大的變革潛力，所以他將AI技術比喻為核武。巴老說，最近看到AI生成他的肖像，便聯想到AI用於詐騙的可能性。

 

　　巴菲特舉例解釋：「如果AI能複製出連父母也無法分辨真偽的圖像，再模仿你女兒向你要錢，例如說她剛撞了車，需要5萬元等。須知詐騙一直是美國社會的一部分，如果我對投資於詐騙感到興趣，這將是有史以來增長最快的行業。」

 

　　他又將AI比喻為核武：當人類發展核武器時，就像把妖怪從瓶子裏放了出來，而那妖怪一直做著一些「可怕事情」。「我不知道有甚麼辦法可以把妖怪捉回瓶子裏，只知道AI有點類似。」

 

主要投資在美

 

　　當被問及未來會否投資於中國的公司時，巴菲特答謂，巴郡主要投資將繼續在美國，而下一筆大交易可能不會是對美國以外的企業投資。據報道巴菲特的幾個W，他答完獲得全場掌聲後，又說若要做些大事，自然要在美國進行。

 

　　巴菲特指出，類似運通或可樂的公司都在全球拓展業務，但真正像運通或可樂在全球都有業務的公司卻很難找到。他覺得，自己對美國的規則、弱點及優勢有很深入的了解，但在世界其他地方，他卻沒有這種感覺。

 

　　談到作出投資決定所考慮的因素時，巴菲特再以減持蘋果為例，指需要套現可能是原因之一，但了解消費者的行為（市場）十分重要，例如了解「大眾（市場）的偏好」。

 

　　當投資者慢慢構建起自己的知識，便會思慮得更加周詳，也就可像巴菲特和芒格一樣，更迅速地作出決策。巴菲特當年就是知道，iPhone對用家的意義何在，並預視到用家會怎樣去使用它。

 

　　更重要的是，iPhone（產品）及蘋果（公司）的價值遠遠被低估了，但巴老用了十幾年才「洞見」到iPhone的價值。似乎是研究團隊中，欠些IT智囊了。

 

做準備　候機會

 

　　巴老提醒投資者，若看到某些事物之後，雖然覺得很好，但不要以為某些事情或機會隔天便會出現，還需要做足準備，靜待時機。

 

　　看巴菲特這些投資秘訣，令筆者想起上周五（3日）蕪文（圖五）內容，其中原則並無分別。但他說常犯上「應該做而沒有做」錯誤，未知道不投資於美科技股其餘6隻，是否又已犯上相同的錯誤？當年微軟已如此，幾十年後的今天又如是？

 

 

　　巴老或會說，不懂便不買！但他可以學嘛！不是要學到老嗎？何況他不是說「要做大事，就要在美國做」嗎？今時美國投資頭等「大事」，非AI莫屬。巴老坐擁近2000億元，而不投資於美國芯片工業？唔明！

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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