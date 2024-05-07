KK星期二｜港股連升多日後整固 北水隨時沽？︱五一假期數據強勁 概念股喜憂參半

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股在「五窮月」開局不窮，恒生指數承接4月底升勢後，十連升後終見回調仍站穩在18400點之上，且技術上升穿多條移動平均線，走勢凌厲。港股近期獲外資流入，加上內地政府在政策上支持內房和股市等，初步只要不跌穿18000，大市基本面仍屬向好？後市「最牛」可上望幾多？內地五一假期出行數據增長強勁，假期期間有2.95億人次國內遊，按年增7.6%，比2019年疫情前上升28.2%。不過旅遊相關股今早跟隨大市向下，市場已消化相關利好消息？即使回調暫時仍未到入貨時機？待回調部署有何需要注意？ 花旗引述澳門博彩行業消息指，澳門5月份首5天博彩收益（GGR）料達45.5億澳門元，不過旺丁不旺財情況持續，對帶動濠賭股的幫助有多大？

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