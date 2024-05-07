東張西望 | 76歲老父戀細30歲內地女！相識一個月討百萬做生意！戀情遭5子女反對何伯斥與細女聯名戶口450萬不翼而飛

無線《東張西望》5日播出一位76歲何伯愛上年輕30歲的內地女士，拍拖不久已經結婚。但二人得不到五子女認同二人的「愛情」，接受不到這位「新媽媽」，最終何伯與子女關係缺裂。何伯報東張對子女大控訴，當中力斥與細女在銀行的聯名戶口，被提取450萬元。

轟烈的愛情故事是咁的，76歲何伯自9年前太太離世，近來遐逅比他細30歲、育有一位18歲兒子的內地女士。二人在街巿擦出感情，何伯透露「新何太」在街巿擺臨時檔位，而何伯在對面的報紙檔，朝夕相對：「大家你眼望我眼，佢幾好呀，煲湯畀我飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情。」

46歲新何太在旁急不及待分享二人的故事，她加把口說：「你喺街巿請人哋食咗一年飯人哋冇買番畀你，你請我食飯，我第二日就買番畀你食。所以你好感動，覺得我好懂事。」他們認識約一個多月，何太就主動向何伯提出結婚。

新何太解釋為何如此快就結婚：「同佢行密咗，同佢發生咗啲關係，所以就決定結婚。」何伯雖然一直跟五子女感情要好，經常會一家人聚埋一起但他還是想老來有個伴，照顧自己下半生，，但自從認識了新何太之後，子女開始反對，何伯表示：「啱我先娶嘅。」

拍攝當日，何太打扮光鮮富貴，拎著一個「Hermès特別版的手袋」，與何伯十指緊扣，但有網民質疑這個名牌手袋屬於「A貨」。新何太展示身上配戴的飾品和價值，超過2 卡、約13萬元鑽石戒指、金戒指和超過10萬的勞力士手錶，她說：「嘻嘻，呢啲係結婚禮物。」

5子女們看不過眼，一直跟何伯表達不滿，指有人想騙錢，「佢哋話而家好多內地女人係呃錢。我諗我信得佢過，唔會(o氹)我錢，我心目中佢唔係壞女人。我冇擔心過，我一睇到佢就係老實人。個個都針對佢，你話我幾心痛吖。」

有這個想法，又並不是無道理，因為新何太在二人相識一個月左右，便向何伯提出，從定期戶口提早提取100萬做飲食生意，新何太再插嘴：「想做餐飲，覺得香港餐飲業有得做。」

原本定期戶口6月尾到期先提取100萬，但因知道提早拎款項被罰取11萬元，何伯表示便暫時沒有提早。但在本年2月發現，與細女一起做的定期戶口款項已被拎走。何伯激動地表示，何伯聲稱，這個聯名戶口必須要兩個人的簽名才可以取走金錢，但不明白款項最後不翼而飛，只剩下4000多元。何伯曾為此事向細女查問，細女否認：「我冇拎過你啲錢，唔知邊個攞咗。」何伯和新何太亦坦言，定期戶口需要「雙簽」，是因為要提防女兒。