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07/05/2024

林明禎因健康問題宣布全面停工：近日體驗各種疼痛！3月確診新冠康復後仍有後遺症

#晴報文章 #馬來西亞 #娛樂 #林明禎 #廣告 #影視娛樂
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Photo: 本網圖片、IG

　　大馬女神林明禎樣靚身材正，加上個性可愛活潑，去年來港發展後迅即爆紅，狂拍廣告又拍電影《飯戲攻心》系列，工作冇停過。密密賺的明禎工作太忙，令她身體響起警號，6日更宣布暫時停工休養！

 

　　今年初密密曝光的林明禎，對上一次公開現身，已是上月初性感出席《香港電影金像獎》頒獎禮，之後她便回老家馬來西亞休息。她在IG上載幾張與媽媽及胞弟在新加坡開餐的照片，留言報平安：「大家好嗎？目前身體康復率88% 工作暫時全面停止。近日體驗各種疼痛，再次感受健康的美好，祝大家都健康健康健康。」

 

 

　　不少人留言關心她的身體狀況，祝她早日康復，在《飯戲攻心2》合作的謝君豪慰問：「保重呀明禎！」而明禎家姐林詩枝則留言：「Whatttt！Singapore without me？？？！！！」搞笑「投訴」一家人出遊沒有預她一份。

 

 

　　其實，林明禎3月到意大利出席米蘭時裝周期間確診covid，康復後仍有新冠後遺症，鼻塞、喉嚨及肺部仍感不適。而上月尾她亦分享在大馬老家的生活照，透露因身體狀況回老家休養：「今年2月就一直大病小病反反覆覆了兩個月，用盡各種方法就是好不了氣屎我了發現拍攝等工作都無法最佳狀態，而廠商們都好疼我還反過來一直鼓勵我，這幾日終於有時間回家大補，下次回來又是超級健康寶寶」不過，明禎曾表示6月要到台灣工作，估計她下月便要重返工作崗位。

 

轉載自: 晴報

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