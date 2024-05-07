  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
裳色．惜裳
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/05/2024

如何找出自己的Personal Color？個人色彩分析服務良莠不齊！色彩系統有多少種類？色彩顧問的工作服也有特別規格？

#個人色彩分析 #Personal Color #個人色彩 #職場穿搭 #穿搭色彩 #穿搭 #技能增值
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Daum, Pinterest, Tiffinity Academy, YouTube@AIS

　　「個人色彩分析」逐漸普及，在激烈競爭下服務出現嚴重良莠不齊。續上篇教大家了解更多這火熱又新穎的概念，選擇專業又適合自己的服務以免受騙！

 

 

1）季節類別愈多愈專業愈準確嗎？

 

　　個人色彩分析是幫助指導顏色選擇的工具，不論是多少分類，選擇時都是因應你個人喜好和需求。因為任何分析的準確性，都是取決於色彩分析師的技能和專業知識，以及你的理解能力和接受程度。

 

 

2）傳統4季與12及16類色彩分析有甚麼分別？

 

 

4季個人色彩系統

12及16類個人色彩系統

歷史基礎

  被廣泛使用和研究了數十年，積累了豐富的知識和資源。綜合考慮色相、明度、彩度、清晰度色彩屬性。

 

   兩者都是由傳統4季色彩系統延伸出來的，涵蓋到每個季節內色相、明度、彩度、清晰度中的差異。

 

容易理解度

  色彩以不同屬性分為四大類，命名為春夏秋冬，相對簡單易懂。

   從四季中再作小分類，更多分類可能需要有色彩理論解說，有基礎概念才能理解。

    坊間有多種以不同基礎各自命名如柔夏、明春、深秋⋯等，名字及解說都略有不同，標準不一。

色彩選擇

   相對廣泛，多樣化的色調嘗試和配搭。

   季節內細微的屬性變化不能被具體指明，需要額外的色彩屬性解釋來詮譯當中沒有涵蓋的色彩。

   相對狹窄，色彩組合分類更細緻，以單一屬性為軸心。

   正因為色彩範圍有了更細緻明確的方向，可呈現更個性化更統一的效果。

日常應用

由於色彩選擇範圍較廣，購物相對容易。

    由於色彩選擇範圍較細緻，要找到符合結果的商品可能要花點時間。

 

 

3）「個人色彩分析師」工作服也有規格？

 

　　在進行個人色彩諮詢時，顧客需要圍上白色圍巾、頭巾等阻隔衣服及頭髮顏色，目的是確保測色不受任何外部顏色影響。測色過程中，當顧問和客戶都看著鏡子，顧問的服裝顏色及花紋圖案有機會影響雙方的顏色感知。

 

 

　　因此色彩顧問進行測色過程時，建議外穿白色外套有助減少視覺干擾。讓客戶都可以看到而且理解不同色彩在其身上產生的效果，才是專業色彩分析應有的效果。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

我要回應

更多裳色．惜裳文章

你可能感興趣

#個人色彩分析 #Personal Color #個人色彩 #職場穿搭 #穿搭色彩 #穿搭 #技能增值

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk