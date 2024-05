韓劇 | 盤點10大超高片酬韓國演員！傳這2位演員每集收10億韓元！宋仲基、朴寶劍片酬唔係最高？睇埋人氣劇集推介​

近20年,全球都掀起韓風,而看韓劇更成為不少人生活的一部分,走上街可能隔便問一人都可以答到你幾個韓國演員的名字。而近年,不少網上及韓國媒體都大爆韓國演員片酬,今次為大家整理了10個片酬超高的韓國演員,仲會推介他們的劇集,即睇邊個演片酬最高!

韓國演員片酬│1. 宋慧喬

宋慧喬在1996年出道,有超多代表作品,好像是《藍色生死戀》、《All In 真愛宣言》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》、《黑暗榮耀》等。曾有韓國記者在Youtube頻道分享韓國明星的身價,當中曾提及宋慧喬拍攝2022年推出的《黑暗榮耀》一集的片酬機會超過韓幣2億元,即約115萬港元一集。相信她現時的拍攝片酬一定比當時更高了!

推介劇集:現正分手中 - Now, We Are Breaking Up

浪漫愛情劇《現正分手中》由宋慧喬、張基龍主演,講述心態冷漠理性的河英恩在時裝周的派對上邂逅自由攝影師尹在國,並發生了一夜情。二人重逢後,變成一段姊弟戀情緣!大家可以在黃Viu上看到!

