停車場收費 | 政府轄下11個停車場6月加價！最多加$150！邊個停車場時租最貴？最平最貴相差$10！即睇停車場加價詳情

相隔10個月，政府轄下11個政府停車場又加價！加價金額由$1至$150不等，相關停車場位於港九、新界各地！平時愛泊政府停車場的車主們記得留意以下加價詳情！

停車場收費 ︳ 時租加$1、月租狂加$150！

運輸署5月6日公布，由6月1日起調整轄下11個政府公眾停車場的收費，今次同樣分為時租、日泊、夜泊及月租4方面加價。當中私家車／客貨車的月租加價$150，加幅金額最大；而最常用到的類別—私家車／客貨車及旅遊巴士／貨車的時租，以及電單車的夜泊加$1。

加價之後，私家車／客貨車的車主如果想在早上7時至晚上11時這個高峰時段，找時租車位就要留意，林士街、天星碼頭及大會堂停車場的收費最貴，分別需要$25，而最平的就是堅尼地城、筲箕灣、九龍雙鳯街停車場，收費只需$15，最貴及最平相差足足$10！

（圖片來源：Wilson Parking（Holdings）Limited）

11個加價政府停車場

【香港島】

1. 堅尼地城停車場

2. 林士街停車場

3. 天星碼頭停車場

4. 大會堂停車場

5. 天后停車場

6. 筲箕灣停車場

7. 香港仔停車場

【九龍】

8. 雙鳯街停車場

9. 黃大仙停車場

【新界】

10. 葵芳停車場

11. 荃灣停車場

收費調整如下：

【私家車／客貨車】

時租：加$1

日泊：加$10

夜泊：加$5

月租：加$150

【旅遊巴士／貨車】

時租：加$1

夜泊：加$5

【電單車】

日泊：加$2

夜泊：加$1

月租：加$40

【的士】

月租：加$70

加價後收費詳情請按此

（圖片來源：運輸署）

（圖片來源：運輸署）