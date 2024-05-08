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08/05/2024

當舖貨物一定平過正價

#樓市亮話 #買樓 #看透樓市 #本港樓市 #銀主盤 #當舖 #樓價 #物業
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　星期日早上跑步時，有一個跑友戴了一隻價值100萬元的手錶，正當大家欣賞的時候，有另一位跑友話見過那隻手錶只是標價50萬元。他並不是質疑那人是否作大，只是認為他買得貴了。當時場面非常尷尬，最好的解決辦法就是開步跑。
　　
　　擁有那隻手錶的跑友當然唔開心，跑步的成績亦不理想。跑完步之後，他立刻問那位跑友，在哪裏見過那隻只是標價50萬元的同款手錶，那位跑友話在澳門新口岸的當舖，店主話不少賭客在輸錢之後就會典當手錶，亦有不少未有贖回。擁有手錶的跑友話好彩多口問一句，否則真係瞓唔著，當舖的手錶比正價平一半又有甚麼出奇？
　
　　現在報紙不時報道低於市價的成交，其實，那些成交大多數是銀主貨，業主將物業抵押給財務公司借錢，一般可以最高借到八成，業主無能力還錢，財務公司就會將物業沒收，變成銀主盤再出售，只要賣到市價八成，財務公司就沒有損失，所以近期出現不少低於市價的成交。財務公司就像是當舖，將斷當之物業以大幅低於市價的價錢出售，是絕不出奇，所以，由財務公司出售的銀主盤很難說是市價，不過，由於有低價成交，始終會影響市價。

 

財務公司為求套現，將銀主盤以大幅低於市價的價錢出售絕不出奇。(Shutterstock)

　
　　當舖的貨物價錢雖然非常低，但低不代表抵，如果不是對貨物有深刻認識，唔知道貨物是次貨，隨時損失慘重。買銀主盤亦是一樣，因為簽的是不可撤銷買賣合約，而且由於是銀主賣，業主當然唔開心，少不免對物業漠不關心，買入之後可能要花一大筆錢裝修，所以，買當舖貨物與銀主盤的人都會盡量壓價，以防日後有不能預計的損失。咁樣，又點可以話係正價？

 

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