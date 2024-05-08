日立家電企業文化核心：領導力DNA！公開培養人才5大要點！社長︰最大限度賦權讓團隊相互理解信任

日立的家電產品可謂家傳戶曉，隨著該集團與土耳其家電生產商攜手設立合資公司，香港日立在2021年革新為「阿奇立克日立家電（香港）」（下稱日立家電），也為公司決策和企業文化帶來變革。

阿奇立克日立家電（香港）社長本多洋認為，居高者更要尊重他人，不斷向他人學習。（曾耀輝攝）

見證企業踏上新里程的阿奇立克日立家電（香港）社長本多洋坦言，該企視領導力為DNA，員工較以往更具決策能力。除重視培育管理人才外，也重視協作，驅使團隊間互相激勵及成長。

日立環球生活方案株式會社與阿奇立克（Arçelik）於2020年攜手設立合資公司，共同營運日本以外之全球生活家庭電器業務，而原本為人熟悉的香港日立也隨之在2021年迎來改革並正式更名。

本多洋坦言，在成為合資公司後，該企由傳統的日本公司，變成更國際化的跨國企業。「相比以往由日本總公司領導，現時該企具備更大的決策能力，員工有更多領域來拓展能力、發展職涯，如可獲更多海外工作機會、培訓等。」

目標為本 與各部門緊密溝通

他續指，日立家電以「領導力DNA」為企業文化核心，高度重視賦權和協作，優先考慮永續發展、挑選和管理人才，以滿足公司不斷變化的需求。透過領導力計劃、研討會等措施培養人才，為自我發展和成長提供機會。

由於深信每個人的領導潛力，能夠在員工協作之際，藉互相啟發、學習和激勵發揮出來，這亦驅使該企提倡及專注於共同設定目標、建立一致的未來願景、共同成長等5大培養領導力關鍵要素（見表）。

至於如何實際做到公司上下一心兼共同成長，本多洋則表示「目標為本」尤其重要，當遇上新挑戰時，有共同目標才能迎難以上。故此必須保持與各部門主管緊密溝通，「經常詢問他們的意見，向其闡述目標及目的，給予他們前進的指引。我亦經常這樣問自己，好讓大家能保持一致。」

此外，本多洋同時深信教無常師，所有人都可以成為自己的老師。「員工對香港人的生活方式比我所認識的要好得多；不僅是生活方式或知識經驗，即使是初級人員也有深厚的產品經驗。」因此必須尊重他人，不恥下問。

更具前瞻性 最大限度賦權

作為公司掌舵人，他又坦言，期望成為他人眼中值得信賴的領袖。惟自己亦非完人，也需要他人的支持，故冀以合作方式帶領團隊，並強調其角色主要是以最大限度地賦權，讓團隊相互理解和信任，讓他們發揮所長。

他續指，「我必須比我的團隊更努力，不是只坐在辦公室或只專注於當下的事，而是要更努力和具前瞻性地了解市場變化，展示我的熱情，才能感染其他人。」