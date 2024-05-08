GLOBAL Wednesday｜美通脹回落進度不似預期｜美股板塊宜調整倉位？｜AI熱潮短期屬過熱？

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

聯儲局多名官員放鴿，指利率會維持現水平，近期多項數據反映美國通脹回落進度缺乏進展，目前聯儲局仍未具備減息的迫切性？但同時美國第一季GDP增長，及4月非農就業人數增幅都低於預期，美國地區銀行風險亦未有改善，或逼使聯儲局要提早減息？美國長債息回落， 10年期國債跌穿4.5厘，美股個別發展，道指已經連續5日向上，為12月以來最長升勢，但納指結束三連升，美股或到臨界點邊緣？

影片網址：https://youtube.com/live/o21RWc2-JSE

►把時間軸拉到01:40開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8