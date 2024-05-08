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08/05/2024

GLOBAL Wednesday｜美通脹回落進度不似預期｜美股板塊宜調整倉位？｜AI熱潮短期屬過熱？

#hot talk 1點鐘 #李振豪 #東亞銀行 #美國經濟 #美債息 #AI相關股 #息口 #加息 #通脹 #美股
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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　聯儲局多名官員放鴿，指利率會維持現水平，近期多項數據反映美國通脹回落進度缺乏進展，目前聯儲局仍未具備減息的迫切性？但同時美國第一季GDP增長，及4月非農就業人數增幅都低於預期，美國地區銀行風險亦未有改善，或逼使聯儲局要提早減息？美國長債息回落， 10年期國債跌穿4.5厘，美股個別發展，道指已經連續5日向上，為12月以來最長升勢，但納指結束三連升，美股或到臨界點邊緣？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/o21RWc2-JSE

 

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