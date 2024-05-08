  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

08/05/2024

孔慶翔Po第三任妻子甜蜜合照！二人結婚一周年超有夫妻相！曾沉迷賭博洗心革面任職洛杉磯警察分局

#美國 #娛樂 #晴報文章 #歌手 #洛杉磯 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: IG、網上截圖

　　孔慶翔（William Hung）2004年參加美國選秀節目《一夜成名》，以一首《She Bangs》在美國一夜爆紅，更紅返香港拍電影做男主角。事隔多年，當年的肥仔依然肥嘟嘟，兼且結過三次婚，情史威過不少男士。他又激罕分享與第三任妻子的甜蜜合照，原來孔氏夫婦超級有夫妻相！

 

　　孔慶翔當年以走音清唱加騎呢舞姿，加上人生金句「I already gave my best, and I have no regrets at all（我已盡全力，我一點也不後悔）」，一夜爆紅，在全球創造一股「She Bangs熱潮」。後來他發行3張唱片，銷量有20萬張；其後曾一度回港發展，不過拍完《我亞媽發仔瘟》就淡出幕前。

 

 

　　退出娛圈後的孔慶翔，人生大起大跌，他曾經出任洛杉磯警察分局的刑事罪案分析員，以及洛杉磯縣衛生局行政助理。今年初他接受美國傳媒訪問，自爆三年前一度放棄正職，轉做職業賭徒，更因沉迷賭博，跟第二任妻子離婚。不過，洗心革面的他重回工作崗位，於洛杉磯警察分局擔任高級分析員；感情方面，他去年第三度結婚，迎娶華裔女子Hannah。

 

 

　　早前孔慶翔難得放閃，分享與老婆Hannah在雲南的甜蜜片段。他以英文留言：「Wow！ 不敢相信今天是我和Hannah的結婚一周年紀念！在一起的第一年太棒了，我很感恩找到她。我們經歷高低起跌，現在我已準備好一同成長。」孔太Hannah面圓圓眼細細，比孔慶翔生得更有福氣，兩公婆超級有夫妻相！Hannah一身白色旗袍，孔慶翔則著西裝，疑似補辦喜酒。二人在親友起哄下大玩「新娘新郎遊戲」，又去瀘沽湖雲南境內的洛水情人灘觀光，合力擺心心甫士又深情對望，認真羨煞旁人。

 

轉載自: 晴報

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#美國 #娛樂 #晴報文章 #歌手 #洛杉磯 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk