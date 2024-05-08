《愛回家》湯盈盈劇中被葱頭粉絲公審！疑影射粉絲爭執事件？自爆最愛《烈火雄心》錢嘉樂

丘梓謙加入《愛回家之開心速遞》劇組，飾演葱頭一角，戲裡戲外都備受關注。在劇中飾演的角色葱頭是萬人迷，不同年紀的女人都會瘋狂追捧他，間中都會被網友認為，這個角色影射人氣偶像姜濤。6日一集的劇情，「葱粉」（葱頭粉絲名稱）支持偶像的過激行為，就與現實中似層相識。

這一集講到David（湯盈盈飾）與葱頭合作拍攝廣告，全公司上下女同事都大為雀躍，包括大小姐（林淑敏飾）都展露心心眼，更借機會到影樓探班。不過亦令David大感頭痛，因為不覺得葱頭靚仔，沒有迷戀對方而拍不出魅力，大感苦惱期間，激動得大庭廣眾的地方，講出自己心聲，大罵葱頭的缺點。被葱粉聽到後，不滿偶像被批評，於是把這事在網絡上「公審」。之後葱粉見到她更引起推撞，兩粉絲拎起手提電話影David的照片，打算起底公開其行為。

早前就有姜濤和盧瀚霆的粉絲，多次維護偶像，而跟其他意見不一致的人爭執。姜糖（姜濤粉絲）與神徒（盧瀚霆飾）為霸位見偶像而有磨擦推撞。劇集播出後，有網民覺得劇情甚反映現實偶像粉絲的行為，有人留言寫道，「好寫實咁反映咗姜糖鏡粉嘅質素出嚟。」

好多劇情都拎真嘢來玩，劇集尾段，David自爆了心目中的男神，就連男友熊樹仁（單立文飾）都不為所動，原來她心目中的魅力男人，是錢嘉樂在《烈火雄心》中飾演的吳大興。David幻想一幕，更重現吳大興出場。有網民大讚：「最尾一分鐘好正」、「呢集明自肥」、「邀請錢嘉樂客串返一集啦。」

至於飾演葱頭的丘梓謙，亦在IG限時動態中，分享了劇集片段，而且更借用了姜糖以往經常用的一句讚美偶像的口號，「葱頭不紅天地不容」。丘梓謙自從扮演這個角色後人氣升，而且討好使姜糖支持，曾有姜糖在他的社交平台留言欣賞對方演出，表示十分欣賞他。