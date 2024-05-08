連詩雅懷孕7個月上圍升級！Shiga犯禁歎珍珠奶茶遭媽媽網友勸阻：啲冰好污糟

連詩雅（Shiga）去年跟陳家樂正式拉埋天窗，榮升陳太不久就火速「造人」成功，現時懷孕7個月時間，原來瘦小的Shiga終於都「見肚」，近日頻頻自拍為自己孕期留記念。早前她分享近照，原來Shiga忍口多時終於「解放」偷飲珍珠奶茶消消暑，認真識歎。

Shiga今年2月宣布懷孕的消息，當時老公陳家樂開心之餘，更公開呼籲大家幫忙照顧及看管懷孕中的太太，非常暖心。Shiga佗B七個月越來越穩，除了開始做Gym做運動，為生產做準備之餘，更大膽「犯禁」歎珍珠奶茶打卡分享。在Shiga分享的照片中，驚見她佗B後，上圍變得豐滿，有過往前所未有的「效果」，Shiga留言說：「Cant stop drinking bubble tea too….Less sweet la…#懷孕後特別特別特別鍾意食甜 #但係我明唔應該食咁多 #間唔中少少啦 #咁就7個月啦」不少媽媽級的圈中人都有留言同意，包括倪晨曦和梁靖琪都表示懷孕期特別愛甜，而同樣待產的吳日言由於曾天生胰臟較弱，佗第二胎時不幸患糖尿，須終身注射胰島素，以控制糖尿指數，她留言勸Shiga：「要no sugar 呀！本身珍珠已經好甜。」

而不少網友都關心Shiga的健康，紛紛留言勸阻，「唔可以飲奶茶咖～」、「食少少，唔好食咁甜呀，好期待見到你呀BB」、「好靚！奶茶記得走糖啦~要控糖！」、「最好唔好飲呢啲凍飲，啲冰好污糟，一陣送咗李斯特菌就麻煩⋯⋯⋯」、「大住肚飲呢啲唔係太好」、「盡量少喝，珍珠也不健康」、「少喝冷飲呀」等等，但亦有不少人讚Shiga越佗越靚，似乎「陳徹」好錫媽媽喎！