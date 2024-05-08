《中年好聲音2》譚輝智搶閘5月底九展開騷！心情緊張必請頭號忠粉拉姑：佢一定嚟啦

兩季《中年好聲音》的參賽者都已經順利經過考驗，完成賽事，而且各自都開始有不同的發展。一班剛畢業不久的「中2 」生，日前舉行畢業宴，連同評審一起食飯慶祝。在眾多位選手中，譚輝智支持者眾多，率先成功跑出，即將在5月底舉行個人音樂會。肥媽在晚宴上，更透露有意斟一班中2生舉行紅館演唱會，到時由他們做主角，自己及其他評審只是做嘉賓。

在第一季《中年好聲音》跑出的周吉佩、支嚳儀、李佳、羅啟豪等人，他們都陸續如願，等到機會推出自己的個人歌曲，他們同時也希望終有一日，能舉行個人演唱會。他們當中，羅啟豪最快有自己個人的音樂會，去年率先在麥花臣舉行《與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous with Ramon》，最貴VIP套票賣2800元，認真犀利。

之前一直有消息指，周吉佩會在今年內舉行個人演唱會，現在竟然是譚輝智趴頭。譚輝智即將在5月26日，舉行首個個人演唱會，而且比羅啟豪更犀利，將會在能夠容納近4000人的九展Star Hall舉行。由於時間緊逼，所以他正積極排練及度歌單。

《東張西望》採訪中2的畢業宴，譚輝智、梁浩賢、顏米羔等人接受訪問時，大夥兒都覺得譚輝智到時會在音樂會上展舞技，但他笑言未必會練跳舞，讓觀眾和朋友們在台下盡興狂跳。由於九展即將重建成商業大廈，所有表演場地都會被拆卸，劉威煌笑謂他有可能是最後一位在這地方開騷的歌手，譚輝智自嘲：「真係地獄黑仔王，我一去到就變成最後。」梁浩賢在旁安撫指對方可以在歷史中留名。

譚輝智接受本網訪問，對於個人演唱會舉行在即，心情都十分緊張。由於他並未有個人歌曲，相信到時精心挑選獻唱「別人的歌」。參加總決賽時，譚輝智參加比賽選唱《記憶棉》被評審批評揀錯歌，今次音樂會上他並不會重犯過失，透露到時不會唱該歌曲。

參加比賽以來，譚輝智吸納不少Fans，當中最出名的頭號忠實粉絲是狄波拉，拉姑欣賞《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》時有如少女一樣在台下欣賞他的演出之外，完騷更送上特製的人形figure，令譚輝智十分驚喜。被問到會否邀請這位小粉絲欣賞，他表示：「佢一定嚟啦!」