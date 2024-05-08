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08/05/2024

布卿夜遊大觀園

#布林肯 #訪華 #美日菲 #中美關係 #大國博弈 #習近平 #聯合軍演 #訪歐 #止戰促和
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　美國國務卿布林肯上周訪華，進京城之前先去了上海。當晚他欣然來到「寶馬雕車香滿路」的揚子江邊，背對著那浦東的東方明珠塔，向美國公眾講解他的訪華訴求。不少中國民眾看了此情此景也都樂了 -- 你看，布卿來到這大上海的「繁花」世界，豈非如夜遊大觀園般眼花撩亂？

 

布卿訪華前，美日菲舉行聯合軍演，並首次動用中程導彈（互聯網）


　　其實人家布卿出身美國外交官宦之家，在華府打滾數十載，見的世面可多了。從克林頓時代的貝爾格萊德、小布殊時代的巴格達、費盧傑，到奧巴馬時代的的黎波里、大馬士革、阿勒頗，每一座城池的傾覆，都有他台前幕後的籌謀。因此，布卿雖然年紀輕輕，但對於如何利用經濟制裁、科技鎖死、製造內亂和降維打擊來毀城滅國，他已算得上是當今世界最具經驗的操盤手。
　
最具經驗的毀城滅國操盤手
　
　　如果誰以為上海的萬家燈火，可以燃點布卿的人性光輝，那麼請看他對加沙的無動於衷。再引一次布卿的治世哲學：「如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」以冷戰結束後美國的一極獨大，卻鮮有國務卿能獲得諾貝爾和平獎，這個現象本身已經可圈可點，而近年國務卿中論鷹派與好戰者，布卿更是排在前列。
　
　　中國政府和民間出於好意，固然希望布卿在上海灘開播的這一幕，或多或少能增加美國公眾對中國的瞭解。但布卿和他的一眾看客們，目睹這如繁花般的夜上海，能想到的只會是這菜單的主菜該怎麼炮製，如何消化。
　
　　一如早前《三體》美版上演，一時之間因為文革問題鬧得沸沸揚揚，其實但凡客觀的原著讀者都應該知道，該書的中心議題是講述人類如何應對叢林規則，即如何避免被列入菜單 -- 看著布卿背後的春江月夜，中國民眾認為展示了自己的文明與和平，而他和他的利益共同體，看到的卻肯定是資源的掌控與掠奪。
　


布林肯多次訪問中東，但並未阻止以色列攻擊加沙（美聯社）


　　正因為如此，布卿踏足上海灘拍片的一幕，本質上惡意滿滿 -- 就在他訪華之前，美日菲在聯合軍演中首次動用了中程導彈，給北京發出了一個嚴重警號 -- 美國正把在歐洲壓制俄羅斯的那套核戰略思維搬到亞洲來，一旦北京任由各類中程導彈沿第一島鏈部署到位，不僅中國的出海口可以隨時被封鎖，且以上海為核心的長三角經濟區，和以深圳為核心的珠三角經濟區皆在其毀滅性打擊範圍之內。
　
　　如果布卿之夜遊上海，能給大眾帶來中美關係改善的新憧憬的話，筆者倒更傾向於相信，他的看客們目睹此情此景，產生的更可能是焦慮，以及對哪一天可以用中程導彈毀滅中國沿岸的幻想。畢竟叢林世界虎狼橫行，不能假設處處都有善意。但是，縱然布卿及其看客有多大的惡意，夜遊大觀園的他又確實是可悲的，因為論冷戰後歷任民主黨國務卿，他算得上是最缺乏外交教養，同時又是最為資質平庸的一位。

 

布卿的冷笑與再冷笑
　
　　且看習近平主席在人民大會堂接見他的一幕，主席以國家領導人身份，面對面呼籲他珍惜中美建交45周年，兩國應當夥伴而不是對手，而布卿作為下一級到訪來賓，居然在席間全程報以冷笑。中美之間向來存在各種矛盾與風波，布卿也從不掩飾他對北京的敵意，但外交是專業工作，他既然來了北京，一言一行都代表了美國對華的正式立場。當北京發出中美和平的呼籲時，他卻報以冷笑，這是哪個意思？
　
　　話說回來，布卿的冷笑也不只是針對北京。無論是面對諸如為何美國的城市中擠滿無家可歸者，拜登政府仍在烏克蘭戰場上大灑金錢；又或者為何拜登政府縱容以色列毀滅加沙等等，他都是露出這「個人臉孔識別」般的冷笑。唯一的例外是到訪以色列時，他動容了，說自己作為猶太人，對以色列人質和死難者的遭遇感同身受。
　
　　除了冷笑之外還是冷笑，也足見布卿的無能和處處被動。就像這次到北京來，其實也是出於被迫與無奈，因為習近平主席快要訪歐，肯定會推進俄烏的止戰促和。如果布卿不來北京講兩句，豈不成了局外人？那麼布卿想說甚麼呢？那就是俄羅斯之所以在烏克蘭取得勝利，是因為得到了中國的軍民兩用關鍵部件支援。
　
　　這句話倒是體現了布卿及拜登政府對歐洲形勢的準確判斷與務實 -- 烏克蘭軍隊已經兵敗如山倒，如果普京在未來數月下令俄軍發動總攻，肯定會進一步削弱拜登競選連任的機會。因此，白宮既在烏克蘭戰場打定輸數，就須搶先一步為失敗尋找理由，減少對拜登選情的負面影響。

 

法國民眾載歌載舞歡迎到訪的習近平伉儷（美聯社）

 

習近平訪歐謀止戰促和
　
　　布卿近期一而再，再而三地把帳算到了北京頭上，就是一箭雙雕之舉。他不僅把烏克蘭戰場失利歸咎於中國，同時還把美國競選議題的矛頭指向了中國。在此需要額外說明的是，烏軍的作戰失利正是拜登政府一手造成。他們迫使烏軍去年夏天動用最後的精銳部隊，對烏東發起自殺式大反攻，結果不僅消耗掉了烏軍主力，且給了俄軍轉守為攻的契機，才有了現在烏軍的節節敗退。
　
　　習近平主席正是在這個複雜的時刻啟程訪歐：一方面，美國對烏援助已是強弩之末，但在南海諸如部署中程導彈的行為卻在節節升高；另一方面，法國為首的西歐國家正透過加強在烏克蘭的軍事存在，為進一步締造獨立於北約的歐洲軍打基礎；而普京在五度宣誓就職總統前，下令俄軍舉行戰術核彈演習，以阻嚇北約或西歐國家直接干預烏克蘭戰局。

 

莫斯科民眾參觀被俘獲的北約坦克（美聯社）


　　面對如此錯綜複雜的局面，像布卿這般終日喊打，但又欠缺外交專業水平，且思維方式幾近閉門造車的政客，恐怕最終只會「有破壞，無建設」。而習主席之訪歐，亦必然的會基於務實，設定短、中、長期使命與目標。就當前而言，如能順利實現今夏巴黎奧運期間俄烏停火，已算是造福了歐洲。回過頭來看中國家門口，美軍部署中程導彈，北京會視若無睹嗎？

 

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