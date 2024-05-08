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08/05/2024

東京景點｜豐洲千客萬來2月新開溫泉酒店！試住萬葉俱樂部：打卡必影台場無敵靚景露天足湯！箱根直送溫泉開到3am！行5分鐘食豐洲市場壽司大

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　上星期介紹過東京最人氣新景點「豐洲千客萬來」的美食及商店街，今個星期就介紹入面的溫泉酒店「東京豐洲 萬葉倶楽部」。這次我們一行6人，雖然很想去溫泉區住傳統的溫泉旅館，但由於行程緊密，又要去迪士尼，又要去shopping，又要去麻布台山，所以就決定試試這間今年2月1日才新開業的溫泉酒店。怕大家無耐性睇到尾，等我率先來個總結：好好玩，好舒服，好方便，好適合同一大班朋友或屋企人來！（所以絕對要睇到尾！）

 

「東京豐洲 萬葉倶楽部」位於百合海鷗號「市場前駅」旁邊，從車站走過天橋及「豐州場外 江戶前市場」，約5分鐘就可以直達，不用上落樓梯，就算拉喼都毋須擔心！（攝影：Katty）

 

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東京豐洲千客萬來溫泉酒店｜3pm check-in！女生限定 浴衣4揀1

 

　　酒店最早可以3pm check-in，每位住客都會有一張電子房卡，它可以用來開房門、在商店買東西、在餐廳落單、付按摩的費用等，全部使費都在check-out時一次過找數。好像這次我是跟朋友來玩，每人的使費都不同，因為一人一卡，就算是同一間房，都可以分開付款，不用慢慢計數，很方便！

 

　　這間酒店最大的特色（我覺得），是進入前必須脫掉鞋子，無論你在房間、溫泉、行樓梯、坐（車立），甚至在餐廳內，都是赤腳的！不能著鞋或拖鞋，可能很多人都不習慣，但我卻覺得非常舒服及安心！你試想想，有膽量讓客人赤腳在全幢酒店內走來走去，少一點信心也不能！而且的確，館內非常整潔！

 

　　踏入酒店範圍內，你第一件事要做的，就是揀浴衣！近年很多新開的溫泉酒店，特別是走型格路線及貴價的，都只提供「作務衣」（即是一套上衣跟長褲），因為活動比較自如，但這裏除了作務衣外，還提供浴衣，女生更有4種不同設計可供選擇，非常貼心！

 

每位住客都有自己的電子房卡，除了作為門匙，還可以用來支付酒店內的消費，更附有頸繩，不易丟失。（攝影：Katty）

入館前必須脫掉鞋子，再裝入布袋內帶回房間。（攝影：Katty）

女生共有4款不同設計的浴衣可以選擇，當然可以揀作務衣；男生就只得一款浴衣及作務衣可揀。（攝影：Katty）

大堂設有落地玻璃，窗外是豐洲運河的景色，女生們揀浴衣的時候，男生們可以在舒適的座椅上休息一下！（攝影：Katty）

連天台的足湯在內，全館共有8層，大堂位於7樓，大浴場在6樓，客室則分布在3、4、8、9樓。（攝影：Katty）

 

下一頁︰10種房型！最豪華「特別室」坐擁東京灣景色+私人溫泉

 

 

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