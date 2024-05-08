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08/05/2024

逃生無門，拉法悲歌

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　自加沙爆發戰事的過去半年間，我們在新聞經常聽到拉法(Rafah)這個城市，其位於加沙最南端，那裏有一個通往埃及的口岸叫拉法口岸，可以說是加沙唯一對外口岸，亦是戰事期間加沙巴人的唯一逃生大門。可是近日以色列已對拉法展開正式攻勢，並對拉法口岸作出全面封鎖，換言之，加沙巴人已逃生無門，國際救援也無法進入加沙。

 

　　其實加沙總共有七個陸路口岸，六個和以色列接壤，早已逐一受限制及封鎖，以色列規定巴人不得踏足以國土地，因此這六個口岸當中，有些即使以前曾作有限度開放，也只供外國使節或國際救援組織使用。剩下來的拉法口岸本應屬埃及管控範圍，但以色列仍有最終生殺大權，這一切都和以色列的軍事強勢有關。

 

拉法口岸近日已被以軍封鎖，國際救援也無法進入加沙。(AP)

 

　　2007年，哈馬斯在民主大選中勝出，令西方大為震驚，在一番權力角力後，巴人自治政府主政派系法塔赫同意和哈馬斯分而治之，把加沙管治權交給後者，形同兩個政府，而兩個派系的不和鬥爭亦浮出水面，如同水火，一直至今。早前中國政府安排兩派代表在北京會面，企圖協助解決分歧，促進巴人共同利益，以應付今次加沙危機，算是一次有建設性的行動。

 

　　日前由卡塔爾、埃及和美國合力擬出的加沙停火協議方案，即使哈馬斯接受了，以色列不接受之餘，還加快對加沙的進攻，並封鎖拉法口岸，令加沙的人道大災難更為惡化。內塔尼亞胡這樣不給拜登一點面子，目的是要在其極右政權中保住自己地位。

 

以色列加強對拉法的攻擊，大量民房被炸毀。(AP)

 

　　雖然以色列國內有愈來愈多群眾抗議他們的總理，但民調顯示，支持不理加沙人道災難而堅持消滅哈馬斯的右翼人士仍佔大多數。正如美國的民調亦指出，有大部分選民仍站在以色列的一邊，拜登才這麼狠把高校反戰運動大加鎮壓，而由於猶太人大金主在後面，拜登也未能左右內塔尼亞胡的行為，惟有盲撐，從中奏出了加沙悲歌。

 

　　拉法是加沙悲歌中的悲歌。事實上，自2007年哈馬斯管治加沙後，埃及政府便關閉了拉法口岸，只供特殊人士作有限度通行，因此加劇貪腐之風，正如我們廣東話所戲謔的「有水放水，無水過主」，放行費用大約一千幾百美元。

 

　　可是，今次加沙危機爆發以來，放行費用大大增加，價錢隨局勢緩急而有所調整，平均費用為成人5000美元，兒童半價，見錢才救人。聽聞負責的蛇頭公司一天可賺取100萬美元之多，實在令人咋舌。

 

加沙危機爆發後，拉法口岸的放行費大幅增加。(AP)

 

　　諷刺的是，蛇頭公司乃是埃及一家叫「哈囉」的私人旅遊諮詢公司，借加沙人道危機發災難財，而且可以公開獨家經營這盤逃生門生意。究竟是何方神聖？葫蘆裏賣甚麼藥？記者一查之下，發現原來「哈囉」背後大有來頭，並且直指「哈囉」老板和埃及總統賽西兒子有密切關係，難怪埃及軍政府面對投訴只懂說會調查，但總是查不出結果來。

 

　　《衛報》訪問了一名在美巴人，他急於把妻兒兩人接出來，向中介付上9000美元。可是當妻兒跑到邊境，卻被通知他們不在特許名單上，要多付3000美元才可有機會離開。這種坐地起價經常發生，正所謂人在砧板上，任人魚肉。

 

　　現在，即使加沙巴人願意奉上巨款也已無法逃生，又或付了巨款卻不能出來，這種「關門打狗」，明顯是要作最後的種族清洗。唯一能作為的美國不作為，整個世界只有眼巴巴地看。

 

加沙巴人已無逃生出口，面對以軍的窮追猛打，情況堪憂。(AP)

 

　　在此我想到金庸筆下這首哀歌：「焚我殘軀，熊熊烈火。生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，唯光明故。喜樂悲愁，皆歸塵土。憐我世人，憂患實多！憐我世人，憂患實多！」

 

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