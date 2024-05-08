2023年五大蝕本外語電影排行榜出爐！迪士尼出品竟佔4套！這套竟成唯一突破2億美元虧損電影！即睇有無你心水作品

閒時入戲院看電影是不少香港人的消遣活動，你有沒有數過自己去年看過多少外語片，又有多少是大勢電影？外國媒體Deadline發布了2023年「最蝕錢」的5套外語電影，當中竟然有4套出自電影界巨頭迪士尼，第一位更來自大受歡迎的系列！

第5位：《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion）蝕1.17億美元！連製作費都補唔番！

《鬼咁多大屋》是一部2023年8月於香港上映的電影，出自迪士尼團隊，取材自經典迪士尼景點「幽靈公館」，講述兩母子想開始新生活，搬進一間大宅卻發現屋裏陰魂不散，十分猛鬼！於是找來一班所謂通靈專家，包括神父、靈媒、導遊和歷史學家，各施各法幫忙驅魔。

電影的演員陣容粒粒巨星，有金像提名巨星奧雲韋遜（Owen Wilson）、珍美李寇蒂斯 （Jamie Lee Curtis）、謝拉力圖（Jared Leto）、丹尼迪維圖（Danny DeVito）、拉基夫史丹費爾（LaKeith Stanfield）等，亦無助票房成績，最終全球票房為約1.18億美元，總收益只有1.43億美元，連1.5億美元的製作費亦未能填補，合計宣傳等開支，總共蝕本1.17億美元！

（圖片來源： 《鬼咁多大屋》劇照）

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