Apple iPad | Apple發布會亮點重溫！iPad Air設全新尺寸、絕美4色供選擇！超薄iPad Pro用新一代M4晶片！這款入門iPad竟減價？

Apple發布會在昨晚(8日)已舉行，大家有沒有在網上收看呢？今次的Apple發布會主要重點都在iPad上，包括iPad Air、 iPad Pro及相關配件等，今次和大家看看昨日發布會的4大重點！

Apple發布會│1. iPad Air

Apple發布會第一個出場的是iPad Air，如果對iPad有興趣的話，可以看看的。今次新推出的 iPad Air一共有兩款尺寸任選，包括原有的11 吋外，還有全新的13 吋型號。iPad Air會配備高解像度 Liquid Retina 顯示器，色彩明亮之餘又反應靈敏。

買iPad Air另一個重點，一定是外觀顏色，今次有4款顏色，太空灰、藍色、紫色及星光色。大家又愛哪一種顏色？

iPad Air今次採用M2 晶片，比上一代速度升近50%，M2 備有 8 核心 CPU，高效核心及節能核心大大提升，比 M1 晶片快達 15%；同時配備 10 核心 GPU，圖像處理效能的速度提升最高可達 35%。另外，有16 核心神經網絡引擎每秒可執行 15.8 萬億次操作，比 M1 晶片多 40%。

在相機方面，iPad Air設1,200 萬像素超廣角前置相機，超廣角前置相機會移至 iPad Air 機身較長的一邊，令視像通話體驗更完美。大家可以利用錄音室級數雙咪高風及橫向立體聲揚聲器來錄製及播放音訊， 與 11 吋型號相比，13 吋 iPad Air 具備兩倍低音。

在價錢上，iPad Air 11 吋型號為$4,599起；13吋型號為$6,299起，即日起可以訂購，在5月15日起發售。

iPad Air

Wi-Fi版本11 吋型號價錢：128GB $4,599 起、256GB HK$5,399 起、512GB $6,999 起、1TB $8,599 起

Wi-Fi版本13吋型號價錢：128GB $6,299 起、256GB、HK$7,099 起、512GB $8,699 起、1TB$10,299 起

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