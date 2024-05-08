彩虹邨重建帶旺60年老字號金碧酒家！訂枱爆滿至明年2月！懷舊菜盡顯老店功架：不可不吃手工菜荔茸香酥鴨、魚腸蒸蛋、錦鹵雲吞

當北上消費成為主流生活，當本港餐飲市道陷入低潮，卻有一間中菜館十分火紅，成為最全城一枱難求的食肆，我所講的並不是被米芝蓮星和亞洲50大加持的大班樓……

「已爆滿至明年2月，現時已『封盤』了，不接受任何預約，到今年9月才重新開放訂枱。」坐在金碧酒家櫃台的老闆娘貞嫂非常理所當然地說。

如此市道之上，能夠有此成績，的確羡煞不少餐飲業經營者。

當然，這是時勢使然 —— 自從有消息指彩虹邨快要清拆，踏入60年歷史的金碧酒家立即被新知舊雨蜂擁而上，無論是懷緬舊日時光，或是純粹打卡標尾會，大家都是抱著濃濃的不捨之情。

記得我們的特首曾稱：「大家應該以積極和進取的問題看待問題，對外訴說香港輝煌的一面，如果大家沉醉於討論日常生活經常看到的變化，甚至誇大處理，就未必是最適合的方法。」其實不是積不積極、進不進取、沉不沉醉的問題，而是對快將逝去而不再回來的美好事情，人人都會感到唏噓。這只是人之常情，如果對日常生活的變化不聞不問、不再有感，才是最不適合的做人方法。

若是乘搭巴士111號，可於「彩虹轉車站 - 金碧樓」下車，非常方便。

鑽入這條黃色小巷，再轉左便是金碧酒家所在地。

仍然是大紅燈籠高高掛，招牌字也是舊式的由右至左。

應該是去年印製的卡片，因此還是寫著「五十九周年」。

金碧酒家的大堂，屬香港舊式酒家的設計，現在已買少見少。

不能錯過大堂的對聯，右方是「第一次不來品嚐是你們的錯」。

對聯的左方，是「第二次不來品嚐是我們的錯」。

我很喜歡金碧的招牌式綠色瓷磚牆，展現多年前的裝修美學。

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