玄學面相 | 第三者殺上公司原配點拆彈？一個重要面相特徵令人有胸襟！於情場、商場都能做贏家

一個熱浪迫人的下午，我「無情情」被拉進男女關係的鬥獸場作旁觀者，見識到拍案驚奇的一幕。

認識一對夫婦，丈夫這天突然十萬火急找我。

「救命呀！我俾一個女人追殺。」

「點解？」

「佢係我下屬，上個月出差，我同佢發生咗關係。佢剛才約我出嚟，要我離婚，我唔肯，佢話而家上我老婆寫字樓大鬧，鬧到佢肯離婚為上。」

時間緊迫，我只問關鍵：

「咁你仲愛唔愛老婆？」

「愛！」

我馬上聯絡他太太，簡述危機，最後加一句：

「你老公仲係愛你嘅。」

事後她憶述「講數」過程；小三氣沖沖地殺上朋友寫字樓，百般挑釁，由揶揄她「年紀大、容顏壞」（其實才四十多歲，而且事業女性，保養得宜）至形容偷情細節，全部針對女人的弱點和老婆的痛點。

誰料朋友全程微笑，一點都沒受傷，這倒令女子「老鼠拉龜，冇掟埋手」，朋友繼而曉以佛義，表示眾生皆苦，我們女人要做的，不是去爭奪一個男人，而是要脫離貪嗔痴的羅網，尋求在世與出世的解脫，朋友由佛理的三毒到八正道，一一向女子解說，小三不知是悶暈了、還是氣暈了，結果只好氣急敗壞地走了。

我這朋友平日少說話、多做事，相格也是低調地強韌：

一、 面方：有腮骨，但不岩巉。

二、 眼神：有力，但不露。

三、 顴鼻相襯：鼻反映個人的才能；顴反映對外面世界的掌控。顴鼻相襯表示自己的能力能配合客觀條件、駕馭到環境。

「賽後檢討」時，她理智的驚人說：

「女人唔係悍勇就得，要用腦，仲要有氣度。其實氣度唔單只係俾人睇嘅，亦係一種召喚同強化自己內在力量嘅方法，就係要適當咁抽離、睇清楚全局，然後以大局而非小我為考慮重點，要漂亮有效咁解決問題，喺人類嘅掌聲中離場，你返屋企吐血冇人知。」

「咁你有冇吐血？」我問。

「冇！其實老公之後返唔返嚟，我要唔要佢，當時完全冇諗，我只係集中精神去解決問題，用一個最唔使收拾一地碎片嘅方法化解危機。」

顴鼻相襯的女子就是有這樣的胸襟、焦點和力量，在關鍵時刻做好一個Trouble Shooter，這種優質「撲火專家」無論在情場或商場，都是贏家。