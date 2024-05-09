  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

09/05/2024

《愛回家》大小姐林淑敏曾患乳癌自揭一樣飲食壞習慣！化療副作用頭痕脫髮狠心扯掉頭髮：一掹就甩

#洪永城 #標靶藥 #乳癌 #鼻咽癌 #防腐劑 #開心速遞 #演員 #電視劇 #林淑敏 #娛樂 #魏韵芝 #張達明 #何沛珈 #宋宛穎 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持的資訊節目《早D知早D醫》，訪問了曾經患乳癌，現在已經康復的林淑敏。2010年她發現胸部出硬塊，經過身體檢查後，醫生告知患第二期乳癌，使她曾心情低落。治療期間嚴重甩頭髮，而且心臟變弱。她還自揭患病前飲食習慣很差，後來為了健康，下過不少功夫，把飲食習慣180度轉變。

 

 

　　相隔患病已經有14年的事，林淑敏透露當年因摸到乳房位置有硬塊立即求醫，最後結果得出患第二期乳癌。重提事情，當時醫生跟她講的說話，仍然記憶猶新：「醫生開頭好樂觀，話『如果係水嘅話，幫你抽完就走得啦』，但照完超聲波後發現有少少問題。醫生好沉默，之後抽組織，第一針係『椰絲』，第 二針都係『椰絲』，第三針……全場唔出聲，結果報告顯示患上早期乳癌。」

 

 

　　當時林淑敏感情天霹靂，曾怨天怪責上天「為何是我」。幸好獲醫生鼓勵，加上努力維持樂觀正面心態，撐過了為時多年的抗癌旅程：「醫生同我講：『你唔會死嘅，你離死亡好遙 遠，但係必須要花時間面對，治療並唔係傷風感冒，一兩個星期搞得掂。』」

 

 

　　在《愛回家之開心速遞》中，林淑敏飾演大小姐一角，每集打扮都充滿貴氣，而且見到她有一把豐盈長髮。其實她患病接受治療期間，遇到嚴重脫髮問題：「第一針化療後，開始出現脫髮副作用， 頭皮更一度痕癢至受不了，她指當時直接狠心將頭髮扯掉：「痕到搞唔掂，自己掹甩佢（頭髮），一掹就甩，之後舒服晒。」

 

 

　　「見過鬼就怕黑」的林淑敏，現時更懂得珍惜生命，經常做運動，過著健康人生：「打標靶藥期間，嗰陣心臟唔係幾好，係藥嘅副作用，問過醫生都話冇辦法、冇藥食去改善，要靠自己好番，亦提意我做吓運動。」日子有功，她由最初跑一公里要休息4、5次，到現時可以跑馬拉松，早前就跟何佩泇等人，挑戰馬拉松10公里賽事。

 

 

　　林淑敏更自揭患病前飲食習慣很差，亦都是患病成因之一：「病之前，我飲食習慣好差，每朝早餐都食雪菜肉絲餐蛋米粉，以為食好清，其實唔係。忽略咗原來每日食午餐肉，已經吸收好多人工防腐劑或者色素。而家180度變。打針化療時候，身邊朋友有唔同意見，話呢樣嗰樣唔食得，甚至乎去到最後我覺得飲水都係錯，為咗咁之後上網逐樣嘢食去check。」

 

 

　　今晚（8日）播出一集，張達明分享對抗鼻咽癌的心路歷程。他在2011年發現患病前不時出現流鼻血症狀，但由於量少加上精神不俗，當時並沒有太為意，直至檢查後得知真相，心情係驚同心痛。長達7年的電療和化療的抗癌路，他坦言四肢無力、聽力受損。他藉著今次訪問，鼓勵患病者及早求醫：「大家有病唔好太 擔心，好好去醫治，好大機會康復。」而支持他走過抗癌之路， 就是放眼看更遠和更美麗世界的期盼。

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【你點睇】五一黃金周逾75萬人訪港，不少遊客到「打卡位」體驗香港文化，你認為當局應如何推廣本港特色文化遊？► 立即投票

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#洪永城 #標靶藥 #乳癌 #鼻咽癌 #防腐劑 #開心速遞 #演員 #電視劇 #林淑敏 #娛樂 #魏韵芝 #張達明 #何沛珈 #宋宛穎 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk