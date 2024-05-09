《愛回家》大小姐林淑敏曾患乳癌自揭一樣飲食壞習慣！化療副作用頭痕脫髮狠心扯掉頭髮：一掹就甩

由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持的資訊節目《早D知早D醫》，訪問了曾經患乳癌，現在已經康復的林淑敏。2010年她發現胸部出硬塊，經過身體檢查後，醫生告知患第二期乳癌，使她曾心情低落。治療期間嚴重甩頭髮，而且心臟變弱。她還自揭患病前飲食習慣很差，後來為了健康，下過不少功夫，把飲食習慣180度轉變。

相隔患病已經有14年的事，林淑敏透露當年因摸到乳房位置有硬塊立即求醫，最後結果得出患第二期乳癌。重提事情，當時醫生跟她講的說話，仍然記憶猶新：「醫生開頭好樂觀，話『如果係水嘅話，幫你抽完就走得啦』，但照完超聲波後發現有少少問題。醫生好沉默，之後抽組織，第一針係『椰絲』，第 二針都係『椰絲』，第三針……全場唔出聲，結果報告顯示患上早期乳癌。」

當時林淑敏感情天霹靂，曾怨天怪責上天「為何是我」。幸好獲醫生鼓勵，加上努力維持樂觀正面心態，撐過了為時多年的抗癌旅程：「醫生同我講：『你唔會死嘅，你離死亡好遙 遠，但係必須要花時間面對，治療並唔係傷風感冒，一兩個星期搞得掂。』」

在《愛回家之開心速遞》中，林淑敏飾演大小姐一角，每集打扮都充滿貴氣，而且見到她有一把豐盈長髮。其實她患病接受治療期間，遇到嚴重脫髮問題：「第一針化療後，開始出現脫髮副作用， 頭皮更一度痕癢至受不了，她指當時直接狠心將頭髮扯掉：「痕到搞唔掂，自己掹甩佢（頭髮），一掹就甩，之後舒服晒。」

「見過鬼就怕黑」的林淑敏，現時更懂得珍惜生命，經常做運動，過著健康人生：「打標靶藥期間，嗰陣心臟唔係幾好，係藥嘅副作用，問過醫生都話冇辦法、冇藥食去改善，要靠自己好番，亦提意我做吓運動。」日子有功，她由最初跑一公里要休息4、5次，到現時可以跑馬拉松，早前就跟何佩泇等人，挑戰馬拉松10公里賽事。

林淑敏更自揭患病前飲食習慣很差，亦都是患病成因之一：「病之前，我飲食習慣好差，每朝早餐都食雪菜肉絲餐蛋米粉，以為食好清，其實唔係。忽略咗原來每日食午餐肉，已經吸收好多人工防腐劑或者色素。而家180度變。打針化療時候，身邊朋友有唔同意見，話呢樣嗰樣唔食得，甚至乎去到最後我覺得飲水都係錯，為咗咁之後上網逐樣嘢食去check。」

今晚（8日）播出一集，張達明分享對抗鼻咽癌的心路歷程。他在2011年發現患病前不時出現流鼻血症狀，但由於量少加上精神不俗，當時並沒有太為意，直至檢查後得知真相，心情係驚同心痛。長達7年的電療和化療的抗癌路，他坦言四肢無力、聽力受損。他藉著今次訪問，鼓勵患病者及早求醫：「大家有病唔好太 擔心，好好去醫治，好大機會康復。」而支持他走過抗癌之路， 就是放眼看更遠和更美麗世界的期盼。