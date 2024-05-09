周嘉洛陪媽咪行街提早過母親節！神秘女伴遮樣保密疑似是「女友」？

周嘉洛在《愛回家》中飾演的金城安，雖然經常畀媽咪（滕麗名飾）又打又鬧，兼且仲要被戲弄，但都是一個孝順仔，陪伴在媽咪身邊。現實中，他都一樣乖巧，近日趁有空檔，陪母親行街買花，兼且去服裝店睇衫。一直貼身伴在母親身邊，寸步不離。

今個星期日就是母親節，周嘉洛就唔使形式化等到星期日才可以孝順媽咪，近日就趁得閒不用開工，陪住媽咪行街周圍去。他在IG分享了照片，他寫道：「最大收穫係相處嘅時間」。他全程跟在媽咪身邊跟到實一實，貼身陪伴在側。

周嘉洛陪媽咪在服裝店挑選衣服，又逛花店，不過一向保護家人私隱的他，就沒有讓媽咪的樣子亮相。相中見到，同行還有一個女伴，同樣遮樣或者背脊靠向鏡頭，十分神秘。究竟她是周嘉洛的家姐？妹妹？還是女朋友呢？網民都起疑心，留言表示以為是她的女朋友。

三人的服裝品味都好相似，其中一張相片，見到周嘉洛與家人穿上同一個牌子的波鞋。網民睇到後就立即取笑，「好似愛回家咁又係鍾意買波鞋」、「吳旺達領事科漠多龍金成安返嚟啦」、「孝順仔，買多件母子裝」、「陪媽咪買母親節禮物？真乖仔」、「Is so sweet」。

而大部分人留言，就表示好希望跟周嘉洛多一點相處，與他一起拍《痞子殿下》而成為好友的朱敏瀚，都湊熱鬧留言問周嘉洛：「幾時同我相處下」。