比比星期四｜分析內地進出口數據｜中美關係有新進展？｜拆解百濟神州業績

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

內地4月出口按年增長1.5%，入口則按年增長8.4%，雙雙好過預期，反映內地經濟逐漸見起色？港股連續兩日調整後，今日有反彈，內地進出口數據公布後，升幅一度擴大至逾240點，半日市收升逾200點，重上18500關口，後市有望發力再上？小米(01810)早前宣布，兩款摺疊屏幕手機暫定今年第三季推出，惟股價暫逆市向下，可如何部署？

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