今期人氣日本過江龍餐廳推薦！大熱「挽肉と米」$138食炭燒爆汁漢堡排 / Tabelog百名店東京咖喱 / 高橋拉麵食燒飛魚鹽味拉麵

港人愛去日本旅遊，也很喜歡吃日本菜，所以很多日本品牌餐飲都會進軍香港。近年，愈來愈多日本過江龍在香港插旗，近日話題最多的一定是日本人氣漢堡排「挽肉と米」，而除了這間人氣店外，一齊看看香港還有哪些日本過江龍餐廳！

日本過江龍餐廳│1. 挽肉と米香港：大熱排隊店！$138起食日本人氣漢堡排

近日，大家可能都有聽過「挽肉と米」來到香港了，位於ifc mall的日本人氣漢堡排「挽肉と米」在早前已開幕，在開幕後不但出現長長人龍，更出現「炒飛」的情況，證明人氣真的很高。「挽肉と米」主打「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」的漢堡排，漢堡排採用100%日本牛肉，每天早上會在冷藏室絞製當日所需份量，之後再人手反覆拍打絞肉塑形！

圖片來源：FB@黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事

「挽肉と米」只做漢堡扒，而每份「挽肉と米套餐」售價為$138，當中包括現烤牛肉漢堡扒3件、現煮白飯、味噌湯、雞蛋一隻、蘿蔔泥及柚子醋，這樣的價錢可以食到高品質的日本菜，真的相當抵食。這間店的漢堡扒約90克，職員會觀察客人的用餐速度逐件以炭火新鮮現烤；白飯會以多個羽釜鍋輪流煮，除了可以令熱量均勻分布，仲令大家可以即時食到新鮮熱辣的白飯。

想品嘗到最地道的食法，官方有提供建議，大家可大口咬第一件牛肉漢堡扒，在不加配料之下可以感受到牛肉肉汁和炭燒香氣，再配上白飯食；第二件漢堡扒可以搭配蘿蔔泥及柚子醋，清爽得來又不膩；最後一件可以沾上打散的蛋液，搭配醬油，並將肉汁及蛋汁倒在白飯上，「生蛋拌飯」完成！另外，店內還有生醬油、青唐辛子鹽漬檸檬、油漬青唐辛子、MOU先生的特製麻辣粉、椒麻醬、香炸蒜碎、梅子醋漬白菜和豆拌醬油等自家製特色配料，大家都可以試試不同的食法！

另外，店內還有生醬油、青唐辛子鹽漬檸檬、油漬青唐辛子、MOU先生的特製麻辣粉、椒麻醬、香炸蒜碎、梅子醋漬白菜和豆拌醬油等自家製特色配料，大家都可以試試不同的食法！

「挽肉と米」暫時以全現場取票方式入座，早上11時為排隊客人順序登記及派發號碼票，每人可取1張票，每張票可登記最多2個座；大家可以憑號碼票上的二維碼，可查看實時叫號情況。預計於6月開放網上預約，詳情請留意官方公布消息。不過，大家留意「挽肉と米」接受信用卡、八達通、支付寶、以及微信支付；只限可獨自入座的兒童用餐，不設兒童椅及不可攜帶嬰兒推車。

挽肉と米 香港

營業時間：上午 11 時至晚上 10 時(最後點餐時間為晚上 9 時 15 分)

地址：中環ifc mall 4樓平台4011號店

詳情按此

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