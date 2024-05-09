灣仔海濱5.11舉行無人機表演！千架無人機拼出60米高立體包山、「太平清醮」字眼花牌！免費派雪糕！即睇最佳觀賞位置+詳情

今個星期灣仔又有表演？香港旅遊發展局（旅發局）公布周六5月11日將在灣仔海濱對出海面上演無人機表演。如果大家星期六晚有空的話，都可以去看看。即睇這次無人機表演詳情！

香港旅遊發展局（旅發局）早前公布本周六5月11日晚上8時，在灣仔海濱對出海面舉辦無人機表演，整個表演約10分鐘。配合下星期的佛誕、太平清醮這2大傳統節慶，所以今次無人機表演主題都會主打傳統節慶。到時1,000 架無人機將在仔海濱對出海面上拼出多款傳統節慶主題圖案。

無人機表演模擬圖片

主題圖案包括約60米高的壯觀立體包山，包山頂部更會有一個直徑達30 米的「巨大平安包」；超漂亮的「太平清醮」字眼特色花牌；熱鬧喜慶的醒獅及寓意平安順利的廟宇等。無人機以新方式表現出傳統文化，十分吸引。

無人機表演模擬圖片

無人機表演模擬圖片

無人機表演模擬圖片

到底在哪裡可以看到無人機表演？今次無人機表演觀賞位置為灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，而「水上運動及康樂主題區」更會現場同步播放表演音效。不過大家要留意，部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞無人機表演；對岸九龍半島未能欣賞是次表演！而無人機表演可能受天氣狀況影響，所以到時密切留意旅發局及相關部門網頁。

另外，旅發局於5 月11 日下午6 時至8 時會推出雪糕車免費派雪糕，派發地點為灣仔碼頭入口靠左空地。每人可獲派雪糕一杯，數量有限，派完即止。

地圖

灣仔海濱無人機表演

日期：2024年5月11日晚上8:00（全長約10分鐘）

表演地點：灣仔海濱場地對出海面

詳情按此



