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09/05/2024

母親節2024 ｜ 商場優惠大合集！朗豪坊送高達$12萬免費美容療程/ 德福廣場零門檻抽高達$165萬獎品 / 黃埔天地消費滿額送酒店蛋糕

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Text: Kennis Wong

　　星期日就是母親節喇！大家買好禮物，又或者想好一日行程孝敬媽媽未？各大商場推出不同優惠，在場內消費多買多賞，有零門檻抽獎贏高達$165萬獎品、獲贈現金券等！即睇媽媽愛逛的商場有沒有著數！

 

母親節2024 ︳ 1. 沙田新城市廣場：感謝祭低價買名牌護膚品、手袋！

 

　　大家有無留意自己的媽媽愛不愛打扮？沙田新城市廣場聯同Home Square即日起至6月2日舉行【JUST BUY WEEKS】感謝祭 2024，即日至5月19日是第一階段。當中的重點推介絕對是媽媽的心水產品！新城市廣場有ESTÉE LAUDER皇牌修復眼霜套裝及Marc Jacobs指定優惠產品近半價發售！HomeSquare亦有近$2,000無線吸塵機$500有找！

 

ESTÉE LAUDER皇牌修復眼霜套裝

原價：$1,057；優惠價：$560

（圖片來源：新城市廣場）

Marc Jacobs指定優惠產品

原價：$1,190 - $5,090；優惠價：$595-2,545

（圖片來源：新城市廣場）

Airland精裝珍珠枕

原價$299；優惠價$50

（圖片來源：HomeSquare）

Gilman - Gemini 22.2V離心過濾多功能無線吸塵機（GVC222R）

原價$1,998；優惠價$438

（圖片來源：HomeSquare）

 

　　在感謝祭狂掃貨之餘，記得留意同時消費王賺取3倍積分活動！於 The Point App換領「消費王通行證」，並以指定電子消費金額作為登記，即可享獲3倍積分，換領高達 $480 Point Dollar！活動亦特設「最高消費王大賞」，各階段持「消費王通行證」之顧客於活動期間累積消費金額最高之3名消費王，即可贏取Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器、Samsung Galaxy Book3 Pro 16” i7及Nintendo Switch OLED 遊戲主機等至潮電子產品！

 

　　另外，用電子消費的話要保留單據，即日起至6月30日，凡於新城市廣場商戶以電子消費滿指定金額，即可換領高達$7,550餐飲、一田百貨及商戶電子禮券；消費滿$2,500 或以上可換領$700餐飲、一田百貨及商戶電子禮券；滿$7,000或以上可換領$1,950餐飲、一田百貨及商戶電子禮券；滿$18,000或以上更可換領$4,900餐飲、一田百貨及商戶電子禮券。

 

（圖片來源：新城市廣場）

 

　　如果平日有時間跟家人到商場閒逛，可以於即日起至6月28日逢星期一至五於指定餐飲商戶以電子消費每滿$100，即可獲印花一個，集齊指定數量印花，即可換領美食電子禮券、一田百貨現金券及Movie Town 電影現金券！集齊3個印花，可換領$30美食電子禮券及$50 Play Park電子禮券；集齊8個印花，可換領$50美食電子禮券及$50 一田百貨現金禮券；集齊12個印花，可換領$100美食電子禮券及$60 Movie Town現金禮券。駕駛人士每日中午12時後於指定餐飲商戶以電子消費滿$100，即可獲1小時免費泊車；每次最多可享5小時免費泊車優惠！

 

下一頁：繼續睇朗豪坊優惠！

 

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