普通話Friday｜三大央行6月議息，歐英央行揭減息序幕？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

昨天英倫銀行議息後，以7對2票通過維持指標利率在5.25厘，但暗示最快在6月份會議減息。歐洲央行方面，早前續有歐元區成員國央行行長發表支持減息言論。從基本面判斷，英國去年第三及第四季陷入技術性經濟衰退，歐元區經濟亦瀕臨衰退邊緣，預示英倫銀行及歐洲央行皆傾向在6月份減息？近期公布的美國經濟數據表現反覆，但多項就業數據反映勞工市場趨向放緩，聯儲局年內減息機會增加，美匯指數後市如何？日本央行行長植田和男出席國會聽證會時表示，假如匯率影響到通脹趨勢，央行就可能以政策回應。日本外匯儲備反映日本政府早前曾入市干預圓匯，這預示美元兌日圓已在160水平觸頂？日本央行已結束負利率，為何圓匯近期仍然下跌？

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