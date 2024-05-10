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10/05/2024

高海寧做瑜伽玩深層拉筋上圍超澎湃！表情痛苦烏身向前用特效遮胸

#晴報文章 #壓力 #拉筋 #娛樂 #演員 #電視劇 #養生 #瑜伽 #銅鑼灣 #佘詩曼 #高海寧 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　高海寧（高Ling）近日身體麻麻，繼早前公布頸側出現腫塊要求醫後，又出現鬼剃頭的情況，但奈何她正在開拍劇集及應付內地的工作，不能停工休息，所以高Ling只能好好注重養生，希望養好身體。近日她約埋好姊妹陳曉樺（Hilda）一齊去做深層拉筋，期間更拍片全程記錄。

 

 

　　高Ling由於在香港及內地兩邊走，忙過不停，結果搞壞身體，身體出現不同的警號，令她意識到是時候要好好管理自己健康。雖然頸部抽針檢驗後暫未有大礙，但出現鬼剃頭的情況，似乎工作壓力非常大，不過高Ling都照樣頂硬上，繼續為劇集《武林》開工拍攝，更在銅鑼灣被海量網友「野生捕獲」。高Ling近日趁工作空檔，特別約朋友聚會食飯，不過明顯多花時間回家食「住家飯」，健康為上。

 

 

　　高Ling約埋好姊妹陳曉樺（Hilda）一齊去做深層拉筋，見到她都穿上瑜伽服做出多個動作，不過表情都相當痛苦，而且高Ling每每轉換動作時都不小心向前烏低身，一向上圍澎湃的她都有不少「震撼」眼球的畫面，不過高Ling都好怕醜，部分動作她都特別用特效心心遮胸。做完運動，還以為會跟女廚神Hilda食好嘢，沒想到高Ling決定買麵包，然後回家食「住家飯」，Hilda都大感無癮，最終陪高Ling call的士送她回家。見到高Ling如此健康運動，好友佘詩曼都留言話「Bring me」想一齊玩，而高Ling都歡迎之至，希望可以同Man姐一齊玩。

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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