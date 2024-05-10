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10/05/2024

【FOCUS】來自「女霸總」和蘋果的「道歉」

#精英主義 #百度 #内捲 #蘋果 #女霸總
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　　由「關公」災難引發的兩個「道歉」，相隔太平洋同時發生。主角一個是發表職場冷血言論的百度前「公關一姐」，另一個是針對新款iPad Pro發布爭議廣告「Crush」的蘋果。初衷都是為了「流量／銷量」，卻引發軒然大波和惡評，背後或折射現代人對職場內捲和精英主義愈發厭倦。

 

惹火拼流量拼到翻車

 

　　拼流量拼到翻車。5月1日以「女霸總」人設登錄抖音，周四（9日）凌晨就言論致歉並離職的百度副總裁兼公關部負責人璩靜，引發內地輿論持續發酵，亦成為西方主流媒體的焦點。

 

百度前「公關一姐」關於職場的言論被指摘為「缺乏同理心」。

 

　　在其已刪除的4條短視頻中，「你辭職，我秒批」、「手機應該全天候開機隨傳隨到」、「我不是你婆婆，也不是你媽」、「沒必要考慮員工家庭」等惹火言論，被指摘為「缺乏同理心」。

 

　　此再次勾起人們對阿里創始人馬雲2019年時，將「996（每天從早9點到晚9點，每周工作6天）」稱為「巨大的福氣」的記憶，並質疑百度（09888）的價值觀。儘管璩靜最新致歉指言論不代表公司立場，但百度股價本周至今仍累跌逾3%。

 

職場內捲VS精英主義

 

　　同樣因影片掀起千層浪的還有蘋果公司，其周二（7日）發布的旨在宣傳史上最強大、最薄iPad的一分多鐘廣告中，一台巨大的液壓機將鋼琴、相機、唱碟、雕塑、玩具、遊戲機、架子鼓、油漆桶等全數壓碎，同被指摘為「技術粉碎歡樂舊時光」。蘋果營銷副總裁Tor Myhren昨日為此致歉指，廣告未能達成「讓用戶通過iPad將創意變為現實」的目標。

 

蘋果最新廣告中，一台液壓機將鋼琴、相機、唱碟、雕塑、玩具、遊戲機、架子鼓、油漆桶等全數壓碎

 

　　從「女霸總」到「Crush」，何解同時引發爭議和負評？原因歸根結底，職場人面對的身不由己的內捲困境，和以蘋果為代表的凌駕一切的精英主義，本質並無不同。從「日出而作，日落而息」的田園生活，到「工作即生活，生活即工作」的隨時在線；從當年喬布斯雜亂的辦公室，到任何文檔、聲音、影像都可呈現指尖……活力、繽紛、創意，讓位於成規、單一、代碼。

 

　　此亦帶出一個終極問題，當AI有朝一日極大地提高生產力，為人類創造出大量的休閒時間，世界會發生甚麼？從「一粒沙中看世界」，到「一部Vision Pro窺大千」？

 

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