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10/05/2024

優惠2024 | 5月超筍著數合集！崇光再推感謝祭︰18折買日本Akoya珍珠頸鏈、 ELLE行李箱套裝減至$1,198/ HKTVmall超市買滿額送禮物/ 12蚊店指定日子減至$10

#母親節2024 #Shopping #著數優惠 #優惠 #著數 #崇光感謝祭 #SOGO Thankful Weeks #HKTVmall #Living Plaza #Daiso
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Text: Louise Yuen

　　經濟不景加上北上消費成新潮流，香港的店舖不得不各出其謀，紛紛減價搶客。像今個 5 月崇光百貨和 HKTVmall 不約而同舉行感謝祭，前者推出 4 大優惠，包括 SK-II、agnès b 的指定手袋、護膚套裝大劈價，做任務又可獲小禮品等；後者最吸引是「每日大贈送」，優惠期間 買超級市場貨品滿 $800，即送當日指定禮物，如洗衣液、抽取式面紙、維他檸檬茶等。就連Living Plaza、Daiso 亦在指定日子把 $12 貨品減至$10！即睇優惠詳情。

 

5月優惠｜崇光感謝祭︰4大超抵優惠！首3日SK-II、agnès b大劈價、做任務送小禮品

 

　　崇光百貨將於 5 月 13 日至 26 日舉行感謝祭 SOGO Thankful Weeks Part 2，崇光銅鑼灣店及 SOGO eStore 同時推出驚喜優惠。最簡單是在指定日子完成任務，即可免費換領感謝小食或禮品 1 份；另一個是 SOGO Rewards 會員低至 3 折積分加購指定商品，於崇光不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品。

 

優惠 1）完成任務獲取「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」Weekend感謝禮︰

 

　　只要於指定日期完成（1）追蹤任何一個香港崇光百貨社交媒體官方帳號並「讚好」指定帖文或；（2）成為 SOGO Rewards 會員；（3）於崇光感謝祭期間在店內進行任何購物並攜同相關即日發票，以上其中 1 項任務，即可於崇光銅鑼灣店 G/F 店外指定地點，換領免費感謝小食或禮品 1 份。

 

換領日期︰逢星期六及日（1／5-12／5、18／5-19／5 及 25／5-26／5）

換領時間︰3pm-6pm

 

優惠 2）SOGO Rewards 會員尊享低至 3 折 POINTASTIC 獎賞

 

　　SOGO Rewards 會員於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，每消費$1 可賺取 1 積分；活動期間更可以低至 3 折積分加指定金額（如適用）即時換購限量貨品，如 NESPRESSO、Kiehl's、Jo Malone、OSIM 等熱門貨品，由潮流家品、精緻廚具至尊貴護膚品都有，不過數量有限，手快有手慢無！

 

NESPRESSO VERTUO POP 薄荷綠咖啡機（原價$1,088，限量 8 件）

23,000 積分+$700

Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125ml （原價$340，限量 15 件）

24,500 積分+$150

Jo Malone 池畔檸檬古龍水 30ml（原價$695，限量 32 件）

34,000 積分+$300

OSIM 智能反斗 V 手背墊（原價 $4,280，限量 6 件）

136,000 積分+$1,200

YA-MAN 全方位美顏儀 M22-YL-2（價值$7,980,限量 8 件）

140,000 積分+$1,500

 

優惠 3）崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks 額外「期間限定」優惠

 

　　此外，大家在「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」期間，於崇光不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品！以美妝部為例，SOGO Rewards 會員或中銀崇光 Visa 卡客戶由即日至 5 月 26 日期間，於 B1／F、G／F、3／F、SOGO CLUB 14／F 或 15／F 美妝護膚及香水專櫃即日單一購物每滿 $1,200，即可獲贈 $50 現金券兩張。而 4／F 運動用品部或 5／F男士服裝部，SOGO Rewards 會員或中銀崇光 Visa 卡客戶則可於在 4 月 26 日至 5 月 26日期間購物，憑即日單一發票以優惠價換購 Smartrip 多功能旅行防盜收納袋、XPOWER 藍牙透明迷你喇叭或 AMOOVARS Toast Sol 療癒舒壓睡眠小夜燈等精選貨品 1 份。

 

優惠 4）崇光感謝祭精選焦點優惠

 

　　「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks Part 2」首 3 日（5 月 13 日至 15 日）銅鑼灣店美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和 Freshmart 食品都有焦點優惠貨品，不過要留意，只於優惠價只適用於指定日子。

 

【5 月 13 日　　星期一】

 

SK-II 光藴護膚嫩膚套裝

67 折優惠價︰$2,540；原價︰$3,763

 

 

Michael Kors VALERIE/SULLIVAN 手提袋

優惠價︰$1,680 / $1,650；原價︰$4,200 / $3,300

 

 

【5 月 14 日　　星期二】

 

CANVAS 玫瑰淡紋亮眼套裝

47 折優惠價︰$595；原價︰$1,255

 

 

MOURI 日本 Akoya 珍珠 5-5.5mm 10K 玫瑰金頸鏈（日本製）

18 折優惠價︰$1,999；原價︰$11,000

 

 

【5 月 15 日　　星期三】

 

Su:m37° 煥白提亮防曬霜 SPF 50+/ PA++++ 套裝

32 折優惠價︰$330；原價︰$1,027

 

 

agnès b. 草織手提袋/皮革銀包

優惠價︰$595 / $636；價值︰$1,190 / $1,590

 

 

ELLE 2 件裝行李箱套裝 20"+24" / 20"+28"

優惠價︰$1,198 / $1,298；價值︰$3,000 / $3,200

 

 

網址︰www.sogo.com.hk/tc/happenings/thankful_weeks

 

下一頁︰崇光感謝祭4大優惠！首3日SK-II、agnès b大劈價、做任務送小禮品

 

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