Ulefone Power Armor 16S：三防手機軟硬件全面升級！配備HiFi級揚聲器！$1,299平過上代！

繼Power Armor 16 Pro後，Ulefone再度推出升級版Power Armor 16S，保留了各項三防手機特色之餘，更升級了軟硬件規格，包括配備了手電筒和一個能夠達到112分貝音量的揚聲器，最重要定價只是$1,299，較上代產品便宜得多。

Power Armor 16S 的設計基本上與Power Armor 16 Pro相同，分别是機身加入了橙色配搭，看起來更見吸引。受到其特殊設計，手機機厚達18.3毫米，重量亦達到406克，不過就符合MIL-STD-810G軍用標準，具備IP68和IP69K的防護等級，所有介面均有防水塞保護，能承受1.5米高的跌落及在1.5米深的水中浸泡30分鐘。

Power Armor 16S用上5.93吋水滴屏幕，設有800萬像素自拍鏡頭。

Power Armor 16S 的設計基本上與Power Armor 16 Pro相同，分别是機身加入了橙色配搭。

除備有升級的主鏡頭，機背亦設有一個直徑36毫米的HiFi級揚聲器。

機身左側設有「智靈鍵」，可自按下的功能，同時也有亦屬介面以連接配件。

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔，兼以防水塞保護。

Power Armor 16S最大特色是機背設有一個直徑36毫米的HiFi級揚聲器，提供3.5W的輸出功率，最大音量可達122分貝。在緊急情況下，可以透過手機內置的戶外工具箱播放警報聲音求救，平時亦可用來播放音樂。此外，手機頂部配有一個126流明的強光手電筒，配合機側的「智靈鍵」能一按控制開關。

手機頂部配有一個126流明的強光手電筒，配合機側的「智靈鍵」能一按控制開關。

Power Armor 16S的「智靈鍵」可自定要開啟的應用程式及功能。

Power Armor 16S採用全新硬件配置，用上Unisoc T616處理器，內置8GB記憶體及128GB存儲，並設有獨立的microSD卡槽，是次更加入記憶體擴展功能為系統提供額外8GB記億體。在升級的硬件之下，安兔兔跑分有接近30萬，較上代有約三倍提升。 另一方面，Power Armor 16S依然內置9,600mAh電池，支援18W快速充電，也設有5.93吋720P解像度的LCD IPS熒幕。

Power Armor 16S採用真三卡設計，支援雙SIM卡及有獨立記憶卡插槽，最高支援2TB microSD。

新加入記憶體擴展功能，可為系統提供額外8GB記億體。

在升級的硬件之下，Power Armor 16S安兔兔跑分有接近30萬，較上代有約三倍提升。

Power Armor 16S的拍攝能力同樣也得到升級，除了配備800萬像素前置及200萬像素微距鏡頭，是次主攝升級至f／1.75光圈的5,000萬像素鏡頭，令拍攝照片的畫質大大提高，在同價位手機來說算是有水準。攝影功能方面，手機保留了AI場景識別和水下拍攝模式，亦加入高像素照片拍攝功能。

手機保留了AI場景識別和水下拍攝模式，亦加入高像素照片拍攝功能。

是次主攝升級至f/1.75光圈的5,000萬像素鏡頭，令拍攝照片的畫質大大提高。

總結

對於三防手機說，筆者認為Power Armor 16S的整體功能齊全，有齊NFC、4G連線能力及全面大容量電池等。加上升級了軟硬件後，定價卻比上代便宜，直接令手機有更高的性價比。

作業系統：Android 13

處理器：Unisoc T616 2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：720 x 1,440像素，5.93吋多點觸控IPS

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / NFC / FM收音機

電池：內置9,600mAh電池

體積：173.4 x 83.35 x 18.3毫米

重量：406克

查詢：鵬勃電子 2717 8131

售價：$1,299