  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

24/05/2024

日本旅遊 | 京都推人潮實時情報網站！可按天氣Check11個熱門景點每小時人流預測！伏見稻荷大社、嵐山竹林小徑等設實時影像

#日本 #嵐山 #京都市觀光協會 #花見小路 #伏見稻荷大社 #清水寺 #旅行 #Travel news #0+3 #人流 #短線遊 #京都
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　大家有沒有計算過自己今年「返鄉下」的遊日次數？日圓貶值有沒有令你心思思想再去？暑假、紅葉旺季將至，大家想趁長假睇靚景就要買定機票！不過早前有日媒報導京都「嵐山」的旅客人潮過盛，已對當地居民造成滋擾。編輯最近也有到訪過京都，即使非旺季也人頭湧湧，簡直是水泄不通！最近京都市和京都市觀光協會製作了人潮實時情報網站「京都観光快適度マップ」，讓大家出發前可以看看當天人流，不用得個「迫」字，即睇網站使用教學！

 

京都人潮實時情報網站按天氣每小時預報＋設即時影像！

 

　　京都市和京都市觀光協會製作的人潮實時情報網站「京都観光快適度マップ」設有日、英及中文版，世界各地的遊客都適用！版面將京都11個熱門景點分為7個區域，當中少不免有必去的伏見稻荷大社、竹林小徑等，只要揀選自己想去的地方，就可以看到一周內，每小時的預計人潮，擁擠程度可以用5個等級來劃分，藍色為最少人，紅色則為最多人。大家想好好Plan行程的話，還可以睇埋晴天、陰天、雨天的情況下的人流狀況！

 

（圖片來源：Unsplash）

按下想去的地方，再揀選天氣狀況，然後看到預計人潮狀況

（圖片來源：「京都観光快適度マップ」截圖）

 

　　將版面向下拉，更可以看到該景點的即時影像！大家出發途中可以觀察到人潮變化，假如人多的話可以先移步到其他地方觀光，避過人山人海，不能自由走動的情況！

 

部分景點設有即時影像

（圖片來源：「京都観光快適度マップ」截圖）

 

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#日本 #嵐山 #京都市觀光協會 #花見小路 #伏見稻荷大社 #清水寺 #旅行 #Travel news #0+3 #人流 #短線遊 #京都
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk