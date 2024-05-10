張敬軒古蹟大宅開放參觀！軒公 X 1664期間限定體驗坊：免費參觀「皇上」住所睇古董傢俬擺設！即睇報名連結+詳情

大家與朋友相聚，又或者獨自想「歎一歎、啤一啤」喝瓶啤酒時會不會有些儀式感，想找個靚地方Chill一Chill？法國啤酒品牌1664近日推出L'Atelier 1664期間限定體驗坊，可以到歌手張敬軒位於薄扶林的古蹟大宅薄扶林舊玫瑰邨Old Alberose享受啤酒，欣賞一下張敬軒住所內的每一件古董與擺設！

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由5月11至19日，1664與張敬軒攜手，將L'Atélier 1664期間限定體驗坊搬進現由張敬軒管理的舊玫瑰邨Old Alberose！這優美古典大宅建於1926年，屬新喬治亞風格的建築，曾是法籍名流Albert Weill家邸，現已列為香港二級歷史建築，是標誌性的古蹟，處處都充滿歷史氣息，亦是打卡一流的地方。平時沒有機會，但又很想親身感受一下軒公以往數年花上不少金錢、心血復修的古蹟住宅的話，切勿錯過今次機會，可透過1664的活動網址登記參加，名額有限，額滿即止！

（圖片來源：1664）

L'ATELIER 1664 期間限定體驗坊

日期： 5月11至19日

地點：薄扶林道132號舊玫瑰邨Old Alberose

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費用：全免