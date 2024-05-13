很高興獲邀替《經濟通》30周年撰文。自2018年11月開始於《經濟通》寫專欄文章，至今已5年半了，期間每星期都寫，累積超過280篇文章，從不脫期，有紀律地淡淡然在這個好平台上寫呀寫，與讀者風花雪月一番，自得其樂。

記得《經濟通》25周年時也曾撰文，文章題為〈悶悶地贏，總好過刺激地輸〉。當時談過《經濟通》25年來所經歷的時代與香港的變化，特別提到「地產霸權」與「互聯網」的出現，還有中國經濟起飛對香港的影響。該文章刊出時為2019年10月，剛好香港經歷著社會事件、命運大轉變的開端。

回想這5年變化極大，5年前和現在是兩個世界，這段日子教曉我們要居安思危。

世界經濟，結束超低利率年代，急速加息與疫情後，股樓生意的生態都變了樣。

香港地位，經歷社會事件與疫情、完善選舉制度、《國安法》與23條的立法、與大灣區交接、移民潮、樓市股市起伏不定等，變了樣。

香港經歷過去的5年，很多東西已變得不一樣。(iStock)

世界局勢，至今開了兩場大型戰事，中美對決，西方形成聯盟的局勢，又是變了樣。

寫Blog、出書近20個年頭，分享了不少財務知識，包括好好投資理財與計劃財務自由。財務自由是一個狀態，非常值得追求。然而，很多人以為財務自由之後便可躺平，以「年輕辭職不幹活」為目標。達至財務自由，計算上並不複雜，只要被動收入大於支出。但財務自由後，若有任何差池，跌落凡間，亦很容易。

經歷這5年，世界經濟、香港地位、世界局勢等都經歷巨變，任何從前以為穩當的資產，都可以一下子變了樣。香港資金流走，中港股票淪為被拋棄對象，昔日被認為是穩當的領展(00823)、煤氣(00003)、港鐵(00066)、港交所(00388)，一下子都可以跌幾成，中資股更加慘不忍睹，連買樓收租也可以出事。

追求財務自由，增加多點被動現金流，令生活壓力減少，計劃好退休所需，並無不妥。只不過，任何人以為財務自由就是永恒不敗，夠數就躺平，尤其經過這5年，這個思維相當危險。有關「財自妄想症」這個題材，我會拍片講多一點。

除了世界大事、大是大非，趁此機會想講講一件事。這些年，可能大家都想不到，最令我開心的，除了搞Patreon平台凝聚了一班有緣人、知音人之外，就是搞了派飯恒常化，都算是一個小成就。

疫情之後開始了大約一年、每季一次，如今已捐出六位數字的善款。最有意思是每次有約20位Patreon會員一起經歷派飯過程，再安排他們於派飯後聽明哥分享，將明哥這個善舉直接地傳到百人心中，當中更有不少小朋友，相信會影響他們的人生觀。5月也有相關活動，詳情可見下面連結。

寫文章與分享，最緊要好玩，希望還有更多的5年，到時看看自己的開心事在哪裏吧，到時見。

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