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13/05/2024

令人居安思危的5年

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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　很高興獲邀替《經濟通》30周年撰文。自2018年11月開始於《經濟通》寫專欄文章，至今已5年半了，期間每星期都寫，累積超過280篇文章，從不脫期，有紀律地淡淡然在這個好平台上寫呀寫，與讀者風花雪月一番，自得其樂。

 

　　記得《經濟通》25周年時也曾撰文，文章題為〈悶悶地贏，總好過刺激地輸〉。當時談過《經濟通》25年來所經歷的時代與香港的變化，特別提到「地產霸權」與「互聯網」的出現，還有中國經濟起飛對香港的影響。該文章刊出時為2019年10月，剛好香港經歷著社會事件、命運大轉變的開端。

 

　　回想這5年變化極大，5年前和現在是兩個世界，這段日子教曉我們要居安思危。

 

　　世界經濟，結束超低利率年代，急速加息與疫情後，股樓生意的生態都變了樣。

 

　　香港地位，經歷社會事件與疫情、完善選舉制度、《國安法》與23條的立法、與大灣區交接、移民潮、樓市股市起伏不定等，變了樣。

 

香港經歷過去的5年，很多東西已變得不一樣。(iStock)

 

　　世界局勢，至今開了兩場大型戰事，中美對決，西方形成聯盟的局勢，又是變了樣。

 

　　寫Blog、出書近20個年頭，分享了不少財務知識，包括好好投資理財與計劃財務自由。財務自由是一個狀態，非常值得追求。然而，很多人以為財務自由之後便可躺平，以「年輕辭職不幹活」為目標。達至財務自由，計算上並不複雜，只要被動收入大於支出。但財務自由後，若有任何差池，跌落凡間，亦很容易。

 

　　經歷這5年，世界經濟、香港地位、世界局勢等都經歷巨變，任何從前以為穩當的資產，都可以一下子變了樣。香港資金流走，中港股票淪為被拋棄對象，昔日被認為是穩當的領展(00823)、煤氣(00003)、港鐵(00066)、港交所(00388)，一下子都可以跌幾成，中資股更加慘不忍睹，連買樓收租也可以出事。

 

　　追求財務自由，增加多點被動現金流，令生活壓力減少，計劃好退休所需，並無不妥。只不過，任何人以為財務自由就是永恒不敗，夠數就躺平，尤其經過這5年，這個思維相當危險。有關「財自妄想症」這個題材，我會拍片講多一點。

 

　　除了世界大事、大是大非，趁此機會想講講一件事。這些年，可能大家都想不到，最令我開心的，除了搞Patreon平台凝聚了一班有緣人、知音人之外，就是搞了派飯恒常化，都算是一個小成就。

 

　　疫情之後開始了大約一年、每季一次，如今已捐出六位數字的善款。最有意思是每次有約20位Patreon會員一起經歷派飯過程，再安排他們於派飯後聽明哥分享，將明哥這個善舉直接地傳到百人心中，當中更有不少小朋友，相信會影響他們的人生觀。5月也有相關活動，詳情可見下面連結。

 

　　寫文章與分享，最緊要好玩，希望還有更多的5年，到時看看自己的開心事在哪裏吧，到時見。

 

相關文章：

【悶悶地贏，總好過刺激地輸】

【2024年5月份會員活動】

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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