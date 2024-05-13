本欄一直多談宏觀經濟，但今時恒指已企萬八上，應是翻生了，咁就講多啲股，搵下銀。

2022年11月，恒指也見自萬四點區回升，但升了三個月便戛然而止，回跌至今年4月的萬五區。今次又會否如是？筆者估不大會。講不大會，不是A字膊，而是市場必有風險，最大的風險，是美菲日台搞局，圖衝擊中國的紅線。這點以後慢慢談。

2022年11月之升，是憧憬新冠解禁，經濟會反彈，但就忘記了美國的加、加、加、加碼打壓。用四個「加」字都可能不夠，但中國就一一拆解，主要在修抗「加」內功，初步有成。

中國3月的出口下滑，不少悲觀者就話中國瓜嘞瓜嘞。但剛公布的4月出口數據，把這呱呱之口封了。

3月出口下滑後，筆者在「午市閒談」節目中，就不止一次地指出，煤炭股、運輸股、紙業股、化工股都見造好。這些股代表的是經濟向好的指標，經濟不好，不用這麼多煤去發電，不用頻繁運輸去拉原料、拉貨，不用多耗紙去做包裝，當然也不用多用了化工原料去協助生產。

中國4月出口向好，反映經濟增長可期，中國的企業有錢可搵。上周五（10日），本欄的《認識A股和國家隊》一文（圖一）中指出：

從盈利結構來看，全市場有4183家上市公司實現盈利，佔比近八成。其中，367家公司扭虧為盈，顯示市場較強韌性。盈利公司中，超過四分一的公司淨利潤同比增長，且658家公司增幅超過100%，顯示增長動力。

從企業組織形式來看，國有控股上市公司在營收和淨利潤方面佔據主導地位，而民營上市公司則顯示出較強的增長潛力。另外，在央企進行市值管理的背景之下，央企控股上市公司實現較快增長，營收和淨利潤分別為25.12萬億元和1.32萬億元，均實現正增長(1.45%和2.54%)，顯示盈利質量較好。

有盈利就即是可投資，但買哪些板塊、股較好？筆者會冒險些考慮買內房股，因為這個板塊受經年遏抑，一旦移去頭上的山，可望有較好表現。

偏向虎山行，不是膽大，而是見阿爺打燈照路。的確內房的債務問題是個大問題，但是不會是個使中國像日本一樣迷失三十年的問題。日本要迷失三十年是日本政府無本事，中國政府不會這麼無本事。去年起，本欄不斷報道國內有識之士的拆解內房危機之法，如2023年11月16日的《拆解內房危機的建議》（圖二）、2024年5月1日《內房如何回來》。這些有識之士(得聲明，筆者只是做大聲公，無能力去作建議)的建議都在近日阿爺的救房地產政策中見出手影，結果就是上周五，內房股大升。

上周五的內房股大升，其中不乏可能是炒作的。但有實力的內房股，如中國海外(00688)、華潤置地(01109)、龍湖集團(00960)是可望在大浪淘沙，亂世之後的佳人(股)，可考慮的（圖三至五）。

內房股外尚有其他板塊可考慮，這個以後談。但必要談的是，當A股回來了，港股成交必多，港交所(00388)必受惠，也可考慮下（圖六）。

這也橫撇一筆講美股。

美股的主要推動力是公司回購。

高盛的策略師Scott Rubner指出，今年美國企業預計將回購9340億美元的股票，較去年增長13%，其中預計六分之一約1555億美元(約合人民幣1.1萬億元)回購將在今年5月、6月執行。

他進一步指出，今年迄今為止，美股已有價值超過5500億美元的回購通過授權，為有紀錄以來第三高。與2023年同期相比，第一季度已完成的回購量增長了21%（圖七）。

隨著美股公司在發布財報後進入開放交易視窗期，回購潮或將更兇猛。高盛的報告指出，本周將有大約92%的公司處於開放交易視窗期，回購潮預計將持續到6月14日。

所以無論今周的CPI升跌與否，美股都有公司回購這個力度去支持，但如果仍支持不了，周線上出現三周不前或下跌的話，美股就可以瓜了。為甚麼有大力回購，而美股仍不升？原因是美國中小型銀行可能爆煲，一日未爆，談多無謂，大家留個心眼便是。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。